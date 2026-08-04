トヨタGRとスシローが初コラボ！ 限定ミニカー付きメニュー発売　食とクルマで夏休みの思い出に

トヨタ自動車の「GAZOO Racing（GR）」は8月4日、大手すしチェーン「スシロー」との初のコラボレーションを発表。8月5日より全国のスシロー店舗で、限定ミニカー付きメニューの販売を開始する。

【詳細画像】期間中、GRとのスペシャルコラボ店舗として展開する「スシロー新宿西口店」

今回のコラボは、「食」と「モビリティ」それぞれの領域で次世代に向けた取り組みを進める両社の想いが重なったことで実現した。夏休みに家族でおすしを囲む体験にGRのミニカーで遊ぶ思い出を加え、子どもたちにとっての原体験となることを目指している。

自分でつくる楽しさが好評の「じぶんでつくローセット」と“鮪の王様”本鮪を一皿で楽しめる「天然本鮪7貫盛り」の2商品を対象に、GRの4車種（GR86/GRスープラ/GRカローラ/GRヤリス）のGRコラボ限定ミニカー付きメニューを販売する。

◆コラボ限定ミニカー付き特別メニュー

GAZOO Racing コラボ限定ミニカー＆BOX付き つくローセット

「GAZOO Racing コラボ限定ミニカー＆BOX付き つくローセット」は税込720円から。まぐろやサーモン、たまごなどのネタとミニしゃり、のりがセットになった「じぶんでつくローセット」に、ミニカーを走らせたり収納したりできる「GAZOO Racingコラボ限定BOX」が付属する。ミニカーの手配総数は14万台で、完売次第終了となる。

「GAZOO Racing コラボ限定ミニカー付き 天然本鮪7貫盛り」は税込1390円から。大とろや中とろ3貫、漬け赤身、中とろ焦がし醤油、ねぎとろ包みの計7貫が楽しめる。ミニカーの手配総数は4万台。

GAZOO Racing コラボ限定ミニカー付き 天然本鮪7貫盛り

コラボ限定ミニカーはGR86・GRスープラ・GRカローラ・GRヤリスの4車種で、それぞれたまご・〆さば・まぐろ・いくらのすしネタがモチーフとなっている。スシローのデザイナーと、GRのデザイナーのコラボレーションによって誕生した特別なデザインだ。

対象商品1点につきランダムで1台が提供され、デザインは選べない。両商品にはコラボシート（全4種）もランダムで1枚付いてくる。

◆すしレーンがサーキットに!? スペシャルムービーを公開

デジロー導入店舗では「GRスシローカップ」が楽しめる

スシロー店内では、サーキットを舞台にGRミニカーが活躍するスペシャルムービー「GRスシローカップ【GR×スシロー】」が8月4日10時30分から映し出される。すしレーンをサーキットに見立て、4台のGR車両がレースさながらの迫力ある走りを見せる。このスペシャルムービーは、スシロー公式SNSおよびGAZOO Racing公式ユーチューブでも公開。

さらに全国のデジロー（大型タッチディスプレイ）導入店舗では、すしが流れるレーンをサーキットのコース風にデザインした「GAZOO Racingモード」が登場する。注文金額に応じて始まるミニゲームも「GRスシローカップ」に変化。応援する1台を選択すると「SUSHI GO!」。GRミニカーが富士スピードウェイを舞台にデッドヒートを繰り広げる演出が楽しめる。選んだ一台がレースに勝利するとだっこずしグッズがもらえる。

◆スシロー店内がGRづくしに！ スペシャルコラボ店舗

期間中、GRとのスペシャルコラボ店舗として展開する「スシロー新宿西口店」

また、コラボキャンペーン期間中、スシロー新宿西口店（東京都）をスペシャルコラボ店舗として展開する。特別な壁面・客席の装飾に加え、サーキットやラリーのコースを描いたテーブルマットを配置。クルマ好きな家族連れにとっては、夏休みの良い思い出となること請け合いだ。

◆「おすしのように、自動車も日本が世界に誇る文化に」

コラボレーションのきっかけについて、トヨタ自動車 GRブランド事業推進部 部長の三枝正樹氏は、「うちにも小さい子どもがいて、よく回転寿司屋に行くんですが、すしレーンを見ていた時に、サーキットみたいだなと。ここにクルマがお寿司と一緒に流れてきたら子ども達も喜ぶんじゃないか。そうしたことがきっかけでお声がけをさせていただいた」と、トヨタ側からの打診で始まったことを明かした。

トヨタGRとスシローが限定ミニカー付きメニューを販売する

スシローを運営するFOOD & LIFE COMPANIESの広告宣伝部 コンテンツマーケティング企画課 リーダーの森拓海氏は、「レーン（ポートレーター）は、お子様にとって秘密基地感というか、ちょっとワクワクするもの。“なんかスシローって楽しい場所だな”と思っていただけるといいなという気持ち」と期待を込める。

さらに、店舗を飛び出して10月12日には富士スピードウェイで「スシロー×GAZOO Racingスペシャルイベント」も開催予定だという。コラボ商品を含む税込2000円以上のレシートを撮影して応募フォームから登録することで、抽選で15組の家族を招待する。「お昼はお寿司を楽しんで、午後にはお子様自身で運転する体験ができる。この一連のコラボレーションが、忘れられない夏の思い出になればと考えています」（森氏）。イベントではサーキットでのGRモデルの試乗や、カート運転体験ができる。

三枝氏は、「おすしは日本が世界に誇る食文化。我々が扱っている自動車も、世界に誇る文化にしていきたいというような思いを持っています。将来、スシローでおすしをたくさん食べた子供たちが、自動車産業を担う。そんな未来に繋がると非常に嬉しいなという風に思っています」とコラボレーションへの思いを語った。

トヨタGRとスシローが初コラボを発表。中央左からFOOD & LIFE COMPANIESの森拓海氏、トヨタ自動車の三枝正樹氏