タクシーの日イベント「タッくん感謝デー2026」、8月8日に秋葉原で開催…ドライビングシミュレータ体験など

東京ハイヤー・タクシー協会は、8月5日の「タクシーの日」を記念したイベント『タッくん感謝デー2026』を8月8日の12時～16時、ベルサール秋葉原（東京都千代田区）で開催する。

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ファミリーで一日中楽しめる参加型エンタメイベントとして企画されており、入場・参加は基本無料だ。

■キッズ＆ファミリー体験（室内・参加無料）

子どもたちが交通安全や車について楽しく学べる体験型ブースが多数登場する。

JAFのキッズサービスカー体験や「子ども安全免許証発行」、ナスバ（NASVA）の本格的なドライビングシミュレータ体験などが用意される。

また、会場内4か所のスタンプを集めると限定景品がもらえるスタンプラリー（15歳以下対象）や、オリジナル缶バッジ作り、落とし物クラウド「find」のオリジナルおまもり作りなどのワークショップも実施される。

■ステージイベント（室内・観覧無料）

アイドルグループ「アルカナプロジェクト（ARCANA PROJECT）」「さよならステイチューン」「チャムトト（Chum Toto）」によるライブパフォーマンスが行われる。ライブ後には有料の特典会も予定されている。

そのほか、寅さんモノマネ（夕焼け銀次郎）やパントマイム（プッチャリン）など昭和レトロな大道芸も楽しめる。

■一行タクシーの展示（屋外）

屋外イベントスペースでは、公益社団法人日本広告制作協会（OAC）の協力のもと2019年夏にスタートした「一行タクシー」のラッピング車両が展示される。

今年で6回目となる今回の応募総数は1万6940本。選ばれた4作品のコピーをラッピングしたタクシー20台が、8月1日～31日の1か月間、実際に都内を運行する。

入賞作品には「タクるか。汗ダクるか。」「乗れば天国。歩けば遅刻。」「寝落ちで、おうち。」「タクシー乗れた、メイクも盛れた。」などがある。

会場では最優秀作品のラッピング車両の実車展示と入賞作品のパネル展示が行われるほか、新型タクシー車両や福祉タクシー車両の展示、歴代のタクシーメーター機やスーパーサイン、自動点呼ロボット、アルコールチェッカーなどの展示も予定されている。

主催者は、室内中心のイベントながら暑さ・熱中症対策を忘れずに来場するよう呼びかけている。