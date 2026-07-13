レーダー式オービスを全網羅！ セルスター、新型取締機対応のセーフティレーダー『AR-126A』発売

セルスター工業は、新型取締機「JMA-600（NTG-962）」に完全対応したレーザー式オービス対応セーフティレーダー『AR-126A』を7月より発売する。希望小売価格はオープン。

【画像】新型取締機JMA-600に対応した『AR-126A』

本製品の最大の特徴は、アンテナの改良による受信周波数の拡張だ。これによりJMA-600（NTG-962）取締機への対応が新たに加わり、レーダー式オービスを1台で全網羅できる構成となっている。

また、レーダー波の特徴から取締機の種類を識別し、画面と音で区別して警告する「レーダー波識別警告」機能が搭載されている。自動販売機や特定車種などから発せられる電波をフィルタリングし、取締機の疑いのあるレーダー波のみを警告する「誤報識別機能」も備わっている。

新型取締機JMA-600に対応したレーザー式オービス対応セーフティレーダー『AR-126A』

新型取締機JMA-600に対応したレーザー式オービス対応セーフティレーダー『AR-126A』

さらに「レーダー誤報オートキャンセル機能」も装備されており、初めての場所でレーダー波を受信した際にピーク地点（半径100m）を自動記録し、3日目以降も同じ場所で受信が続く場合は自動ドアなどの「誤報源」と判定して警告をキャンセルする仕組みとなっている。

ディスプレイには3.5インチ液晶が採用されており、本体右側に配置された3つのボタンによるシンプルな操作性が確保されている。待受画面はお好みのメーターにカスタマイズ可能で、警告時に動作する「ランニングマン」表示も新たに追加されている。オプションのOBDIIアダプター「RO-117」を接続すれば、エンジン回転数・エンジン水温・ブースト計の表示にも対応する。

取り付けはダッシュボードのほか、別売りのステーを使用して車内ルーフ付近への宙吊り設置にも対応している。製品は日本製・自社工場生産で、3年保証が付帯する。