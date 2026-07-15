MINI『カントリーマン』、新グレード「S ALL4 SELECT」追加…553万円

ビー・エム・ダブリューは、MINI『カントリーマン』のラインアップに新グレード「S ALL4 SELECT」を追加し、全国のMINI正規ディーラーで販売を開始した。価格は553万円で、納車は9月以降を予定している。

【画像】MINI『カントリーマン』の新グレード「S ALL4 SELECT」

MINI『カントリーマン』の新グレード「S ALL4 SELECT」

今回追加されたS ALL4 SELECTは、四輪駆動システム「ALL4」による高い走行安定性と先進の安全機能を備えながら、装備内容を厳選することで、より手の届きやすい価格を実現したモデルだ。

また、48Vマイルド・ハイブリッド・システムを搭載し、スムーズな発進・加速を実現するとともに、燃料消費率の向上やCO2排出量の低減にも貢献している。

MINI『カントリーマン』の新グレード「S ALL4 SELECT」

エクステリアのカスタマイズ性も高い。ボディ・カラーは9色から選択でき、ルーフ・カラーはボディ同色のほか、ブラックまたはホワイトのコントラスト・カラーも選べる。ホイールは標準の17インチに加え、オプションで18インチも選択可能だ。

MINI『カントリーマン』の新グレード「S ALL4 SELECT」

標準装備も充実している。ドライビング・アシスタント・プラスやパーキング・アシスタント・プラスといった運転・駐車支援システムをはじめ、LEDヘッドライト、ヘッド・アップ・ディスプレイ、音声アシスタント、スマートフォン・インテグレーション、AR機能付きMINIナビゲーション・システム、MINIコネクテッド、ワイヤレス・チャージングなどを標準で備える。

さらに、3年間の主要メインテナンスが無償となる「MINI TLC.」も標準装備され、維持費の負担を軽減できる。