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MINI『カントリーマン』にオフロード仕様、プロトタイプの写真公開…デビューは10月

・MINIカントリーマンのオフロード仕様「Countryman Edition」がロッキー山脈で実走テスト中

・砂利道や岩場、山岳の遠隔ルートなど厳しい現実環境で能力を検証している

・詳細は非公開だが、2026年10月に世界初公開する予定

MINI『カントリーマン』のオフロード仕様のプロトタイプ
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  • MINI『カントリーマン』のオフロード仕様のプロトタイプ

MINI『カントリーマン』のオフロード仕様、「Countryman Edition」のプロトタイプが、米国のロッキー山脈で最終テストを受けている。

【画像】MINI『カントリーマン』のオフロード仕様のプロトタイプ

MINI『カントリーマン』のオフロード仕様のプロトタイプMINI『カントリーマン』のオフロード仕様のプロトタイプ

同車は迷彩柄の下で、砂利道や岩の多い路面、遠隔の山岳ルートなど、厳しい実走環境で能力を確認している。高地特有の高低差や路面の不安定さ、天候の急変が重なるため、従来の試験場では再現しにくい条件だという。

MINIはこのモデルについて、山道の景観を楽しむ場面から、より難しいルートまで対応できる多用途性を示すものだとしている。MINIブランドの「冒険心」を体現する狙いがあると説明した。

MINI『カントリーマン』のオフロード仕様のプロトタイプMINI『カントリーマン』のオフロード仕様のプロトタイプ

MINIブランドを統括するジャン＝フィリップ・パラン氏は、「MINIはすべての旅を冒険に変えることが大切だ。この精神が最初からこのプロジェクトを導いた」と述べた。

なお、車両の詳細は当面非公開だが、2026年10月に世界初公開し、MINIカントリーマンをより冒険的に解釈した内容を明らかにする予定だという。

《森脇稔》

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