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MINI JCWのEV、2つの「TRACK STYLE EDITIONE」発売…各25台限定で640万円から

・MINI JCW E トラック スタイル エディションとエースマン版の2モデルを日本で販売開始。各25台限定、価格は640万円から。

・最高出力190 kW・最大トルク350 Nmを発揮する電気自動車のハイパフォーマンスモデルで、レース由来のスポーツサスペンションを標準装備。

・注文はオンラインのみで受付。納車は7月中旬以降を予定している。

MINI ジョン・クーパー・ワークス Eの「TRACK STYLE EDITION」
  • MINI ジョン・クーパー・ワークス Eの「TRACK STYLE EDITION」
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  • MINI ジョン・クーパー・ワークス・エースマンEの「TRACK STYLE EDITION」
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ビー・エム・ダブリューは、MINIのハイパフォーマンスEVをベースにした日本未発売の限定モデル「ジョン・クーパー・ワークス E トラック スタイル エディション」および「ジョン・クーパー・ワークス エースマン E トラック スタイル エディション」の販売を開始した。

【画像】MINI JCWのEVに2つの「TRACK STYLE EDITION」

注文の受付はオンラインのみで、納車は7月中旬以降を予定している。価格は640万円からだ。

■2モデルをラインアップ

ベースとなる電気自動車のハイパフォーマンスモデルには、MINI『クーパー』をベースにした「ジョン・クーパー・ワークス E」と、MINI『エースマン』をベースにした「ジョン・クーパー・ワークス エースマン E」の2モデルがある。

両モデルともに、レースにインスパイアされた専用チューニングのスポーツ・サスペンションを標準装備し、最高出力190 kW（Eブースト機能含む）、最大トルク350 Nmを発揮する。

■レーシング・スピリットを体現したデザイン

MINI ジョン・クーパー・ワークス Eの「TRACK STYLE EDITION」MINI ジョン・クーパー・ワークス Eの「TRACK STYLE EDITION」

今回の「トラック スタイル エディション」は、マルチトーン・ルーフ レッド、チェッカー・フラッグをあしらったミラー・キャップ、サーキットを彷彿とさせる大径ホイールとスポーツ・タイヤを採用し、ジョン・クーパー・ワークスのレーシング・スピリットをデザインで強調したモデルだ。

■主な装備

MINI ジョン・クーパー・ワークス Eの「TRACK STYLE EDITION」MINI ジョン・クーパー・ワークス Eの「TRACK STYLE EDITION」

「ジョン・クーパー・ワークス E トラック スタイル エディション」は日本全国25台限定。エクステリア・カラーはミッドナイト・ブラックIIで、18インチJCWラップ・スポーク 2トーン（スポーツ・タイヤ）を装着する。

インテリアにはベスキン／コード・コンビネーション JCWブラック、JCWスポーツ・シート、JCWスポーツ・ステアリング・ホイール、JCWモデル専用スポーツ・ブレーキ、レッド・スポーツ・ストライプを採用。Lパッケージとしてパノラマ・ガラス・サンルーフ、プライバシー・ガラス（リア）、アクティブ・シート（運転席）、電動フロント・シート（運転席メモリー機能付）、インテリア・カメラも標準装備する。

MINI ジョン・クーパー・ワークス・エースマンEの「TRACK STYLE EDITION」MINI ジョン・クーパー・ワークス・エースマンEの「TRACK STYLE EDITION」

「ジョン・クーパー・ワークス エースマン E トラック スタイル エディション」も同じく25台限定で、ホイールが19インチJCWラップ・スポーク 2トーンとなる以外は、基本的な装備内容は同様だ。

《森脇稔》

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