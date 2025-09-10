ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

MINI『クーパー』と『エースマン』、最高の安全性評価獲得…ユーロNCAP

MINIは9月8日、『クーパー』の3ドアと『エースマン』が欧州の新車安全評価プログラム「ユーロNCAP」で最高評価の5つ星を獲得したと発表した。

これにより、MINIファミリーの4モデルが安全性で最高評価を受けたことになる。

ユーロNCAPは乗員保護や歩行者保護、安全支援システムの性能を厳しく評価する機関であり、今回の評価は全エンジンバリエーションに適用されている。

MINIクーパー3ドアは乗員保護で83％、チャイルドセーフティで82％、歩行者保護で81％、安全支援システムで77％の評価を得ている。MINIエースマンは乗員保護で83％、チャイルドセーフティで87％、歩行者保護で77％、安全支援システムで79％と高い評価を受けた。これらの結果は小型車セグメントにおいて特に優れた安全性能を示している。

また、MINIファミリーの他モデルである電気自動車のMINIクーパーとMINI『カントリーマン』も既に5つ星を獲得している。

今回の評価は、MINIブランドが魅力的なデザインだけでなく、安全性にも強く注力していることを示している。ユーロNCAPは欧州全域で新車の安全性を評価し、基準を常に厳しくしているため、この評価は信頼性の高い安全性の指標となっている。

《森脇稔》

