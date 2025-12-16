ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

MINIの再生ポリエステル92%使用のニット素材、SPE自動車賞2025の最優秀賞に

MINIの内装のリサイクル素材「MINIニット」
  • MINIの内装のリサイクル素材「MINIニット」
  • MINIの内装のリサイクル素材「MINIニット」
  • MINIの内装のリサイクル素材「MINIニット」
  • MINIの内装のリサイクル素材「MINIニット」

BMWグループは、MINIの内装のリサイクル素材「MINIニット」が、SPE自動車賞2025において、最優秀賞と「ボディインテリア」カテゴリーのグランプリを獲得した発表した。

【画像】MINIの内装のリサイクル素材「MINIニット」

この賞はプラスチック業界で最も権威ある栄誉の一つであり、グランプリは全カテゴリーを通じて最優秀の応募作品に授与される。

MINIは「Less is more(少ないことは豊かなこと)」という理念のもと、持続可能な未来の形成に貢献している。その取り組みは、現行世代のMINIにおいて、革新的でリサイクルされた素材をインテリアに採用することで具現化されている。

2024年の市場投入以降、全MINIモデルにリサイクル素材から作られたニット生地を採用している。この編み物素材は92%が再生ポリエステルで構成され、ダッシュボードの張り地、ドアトリム、センターコンソールリッドに使用されている。これにより、従来の一次素材と比較して、生産時のCO2排出量と水消費量が大幅に削減される。

特別に開発されたニットの外観は、MINIファミリーのインテリアに独特の表情を与え、個性的なカラーとパターンの世界を可能にしている。下層の生地の色が上層を通して微妙に透けて見える2色デザインにより、印象的な奥行き効果を実現している。この構造はスニーカーデザインからインスピレーションを得て慎重に開発され、表面に視覚的な複雑さをもたらし、インテリアに高品質で独特な外観を保証している。また、これらの部品は耐摩耗性があり、構造的に強化され、完全にレザーフリーだ。

この革新的な技術は、新型BMW『iX3』でも採用されている。ノイエクラッセの最初のモデルである「コンテンポラリー」トリムでは、インストルメントパネルのニットが75%のリサイクル素材で作られており、「循環型デザイン」の原則への明確なコミットメントを示している。

MINIインテリア向けのテキスタイルソリューションは、社内外のパートナーとの緊密な協力により量産化された。業界や部門を超えた協力が、持続可能性におけるイノベーションの鍵となることが証明されている。パートナーとの緊密な協力により、持続可能な素材とプロセスをさらに進化させ、未来志向の製品開発を可能にする新しい刺激とソリューションが生まれている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

MINI（ブランド）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES