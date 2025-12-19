ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

ヒョンデの水素燃料電池SUV『NEXO』新型、成人・子供保護性能でトップ評価…ユーロNCAP

ヒョンデの燃料電池車『NEXO（ネッソ）』新型
ヒョンデの水素燃料電池SUV『NEXO（ネッソ）』の新型が、欧州の安全評価機関ユーロNCAPにより最高評価の5つ星を獲得した。

【画像】ヒョンデの燃料電池車『NEXO（ネッソ）』新型

これはヒョンデの電動車ラインナップ全体でクラスをリードする高い安全性を示すもの。NEXOは排出物が水のみで、ゼロエミッションモビリティの具体例だ。これにより、『IONIQ 5』、『IONIQ 6』、『IONIQ 9』に次ぐ5つ星取得車となり、安全性の卓越性を立証した。

ユーロNCAPは成人乗員保護、子供乗員保護、歩行者・サイクリスト保護、安全支援システムの4カテゴリーで評価する。NEXOは成人乗員保護で90％、子供乗員保護で85％の高得点を獲得。前面オフセット衝突時はキャビンの安定性を維持し、膝や大腿部を含む重要身体部位を良好に保護した。前面フルラップ衝突テストでも堅調な性能を示し、側面衝突テストでは満点を獲得。センターエアバッグ搭載により側面衝突時の反対側乗員保護も有効である。後面衝突では前後席ともにむち打ち保護が良好と評価された。

子供乗員保護証明でも前面・側面衝突テストの6歳と10歳のダミー人形すべてで満点を獲得。助手席エアバッグ解除機能や全認可チャイルドシート対応の確実な取り付け機能も搭載されている。さらに高度なe-Callシステムや衝突後の二次衝突防止技術、水没時のドアとウィンドウ操作性も高く評価された。

この結果は、2018年に同じく5つ星を獲得した初代NEXOに続き、ヒョンデが安全開発と水素技術に注力していることの証左だ。ヒョンデは世界12万人の従業員を擁し、200カ国以上で事業を展開。ゼロエミッション車の普及に向け、ロボティクスやAdvanced Air Mobility（AAM）など技術革新も推進している。今回の評価は、ヒョンデの安全技術と環境ビジョンが世界の燃料電池車の新たな基準となることを示す。

ユーロNCAPは1997年設立の欧州主要の安全評価機関であり、自動車の安全基準向上に貢献している。

《森脇稔》

