日機装、次世代クリーン船舶向け高圧燃料ガス供給システム発表…水素やLNGなど多様な燃料に対応

日機装は1月6日、連結子会社グループのCE&IGグループが、次世代クリーン船舶向けに設計された新しい燃料ガス供給システム(FGSS)を開発したと発表した。

CE&IGグループが改良した燃料ガス供給システムは、燃料の種類を問わず、現行の380～420barという基準を大きく超える圧力を安定的に供給できるよう設計された将来を見据えた革新的なソリューションだ。

造船業者や運航事業者がLNG(液化天然ガス)、エタン、アンモニア、水素などの低炭素燃料へ移行する中、この技術によりCE&IGグループは船舶推進技術の最前線に立ち、現行から次世代までのエンジンに幅広く対応する。

長年にわたり、多くの船舶は約320barで稼働するディーゼルシステムに依存してきたが、世界の海運業界が脱炭素化と厳しい排出規制に向けて急速に進む中、高圧でより効率的な燃料ガス供給システム(FGSS)や代替燃料へのニーズが高まっている。

CE&IGグループの今回の技術革新は、海洋・陸上用途で420barを超える圧力で数千万時間に及ぶFGSSの運転実績を基盤としている。CE&IGグループは、海事市場に対して、380bar超で稼働するFGSSやその中核ポンプを40隻の船舶に供給し、累計50万時間以上の運転実績を蓄積している。

CE&IGグループは、世界中で極低温機器・ソリューションを提供するリーディングカンパニーで、低炭素エネルギーや産業ガスに対する市場の変化に対応し、革新的な製品と協働型のソリューションでニーズに応えている。グループ全体で20カ国以上に拠点を持ち、1800名以上の従業員を擁している。

《森脇稔》

