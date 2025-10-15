ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ヒョンデが初出展、未来のモビリティを3つのテーマで紹介へ…ジャパンモビリティショー2025

ヒョンデのジャパンモビリティショー2025ブースイメージ
  • ヒョンデのジャパンモビリティショー2025ブースイメージ
  • ヒョンデ『ネッソ』新型
  • ヒョンデ ネッソ 新型
  • ヒョンデ ネッソ 新型
  • ヒョンデ・アイオニック5
  • ヒョンデ・アイオニック5
  • ヒョンデ・コナNライン
  • ヒョンデ コナ Nライン

Hyundai Mobility Japanは10月29日から11月9日まで東京ビッグサイトで開催される「Japan Mobility Show 2025」に初出展すると発表した。

【画像全10枚】

今回の出展では、未来のモビリティに向けた3つのテーマ「Daring Moves」を掲げた。

1つ目は「Daring Moves for Hydrogen」。ヒョンデは1998年から約27年間にわたり水素技術の開発に注力してきた。2013年には世界初の水素電気自動車の量産化に成功、専用モデルの「NEXO」まで技術を進化させてきた。今回、今年4月のソウルモビリティショーで世界初公開された新型『NEXO』を日本で初披露する予定だ。

2つ目は「Daring Moves for EV」として、都市型スモールEV「INSTER」、ファミリー向け「KONA」、フラッグシップEV「IONIQ 5」や高性能モデル「IONIQ 5 N」など多様なEV車種を展開し、持続可能な未来のEVライフを提案する。Japan Mobility Show 2025でも「IONIQ 5」や「INSTER Cross」の展示を行う。

3つ目は「Daring Moves for Imagination」として、変化や革新を取り入れたデザインや創造力によって未来のモビリティ社会をリードしようとするヒョンデの姿勢を示す。屋外臨時駐車場では先進安全自動車（ASV）の公道試乗や新型電気路線バス「ELEC CITY TOWN」の展示を行う。

また、会場内では「ヒョンデ豆知識ハント」デジタルスタンプラリー、公式SNSフォロー＆投稿イベントも開催。11月1日にはFIA世界ラリー選手権優勝ドライバーであるティエリー・ヌービル選手とマーティン・ヴィーデガ選手によるサイン会も実施される。さらに期間中はミニショーケースでEVの紹介が1日5回予定されている。

Japan Mobility Show 2025は10月29日から11月9日まで東京ビッグサイトで開催される。ヒョンデは世界200か国以上で事業を展開し、12万人以上の従業員を擁するグローバル自動車メーカーである。持続可能な水素社会や電動化技術を推進し、スマートモビリティ・ソリューションを加速させるブランドビジョン「Progress for Humanity（人類のための進歩）」のもと、未来の次世代モビリティを提案している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ヒョンデ（Hyundai、ヒュンダイ）

ジャパンモビリティショー2025

ジャパンモビリティショー

ヒョンデ ネッソ（Nexo）

水素

燃料電池 FC

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES