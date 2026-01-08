川崎重工、世界最大の液化水素運搬船を建造へ…日本水素エネルギーと契約締結

日本水素エネルギー(JSE)と川崎重工業は、世界最大となる4万立法m型液化水素運搬船の造船契約を締結したと発表した。

本船は川崎重工の坂出工場(香川県坂出市)で建造される。JSEが事業主体として進めている新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)のグリーンイノベーション基金事業「液化水素サプライチェーンの商用化実証」において、基地と船間での液化水素の荷役実証、ならびに国際間の海上輸送を模した外洋条件下での実証試験を2030年度までに実施する。

川崎重工は2021年に世界初の1250立法m型液化水素運搬船「すいそ ふろんてぃあ」を建造するとともに、液化水素の荷役実証ターミナル「Hy touch 神戸」を建設。2022年2月には日豪間で液化水素を海上輸送・荷役するパイロット実証に世界で初めて成功した。

本船は川崎重工が2030年代の世界における水素需要に応えるべく開発・建造する4万立法m型の液化水素運搬船であり、将来の液化水素サプライチェーンの本格運用に向けた基盤を形成する。

JSEは本船と川崎市扇島に建設中の液化水素基地「川崎LH2ターミナル」により、国際水素サプライチェーンの商用化に求められる要件(性能、安全性、耐久性、信頼性、経済性等)を確認する商用化実証を通じて、水素の社会実装への歩みを着実に進めていく。

新造船には、合計4万立法mの液化水素用貨物タンクを搭載する。外部からの侵入熱により発生するボイルオフガス(BOG)を低減する高性能の断熱システムを採用し、極低温の液化水素の大量輸送を実現する。

推進機関には従来型の油を燃料とする発電用エンジンに加えて、水素および油を燃料とする発電用二元燃料エンジンを追加搭載した電気推進システムを採用。また水素ガス圧縮機や水素ガス熱交換器で構成される水素ガス供給システムを搭載し、液化水素用貨物タンクから発生するBOGを船舶の推進用燃料として有効利用することで、液化水素輸送時の二酸化炭素排出削減に寄与する。

大量の液化水素の荷役を実現する貨物運用システムを搭載している。また陸上設備から船内の液化水素用タンクまで、極低温のまま効率的かつ安全に移送するために真空二重配管を採用している。

液化水素の比重が軽いことを考慮した船型および喫水とすることで必要な推進馬力を小さくし、推進効率を高めている。

液化水素・水素ガスに係る本船の水素燃焼システム、燃料供給システムおよび貨物運用システムに対するリスク評価を実施し、適切な安全対策を施すことにより、液化水素に起因するリスクが乗員、環境、構造強度、船の健全性に与える影響を排除し、安全性を確保している。

本船は大量の水素を安定供給し、発電やモビリティ、産業の脱炭素化を支えることで、水素社会の実現に貢献する。今後も両社は2050年カーボンニュートラル実現に向けて、さまざまな企業と協力し、商用規模での国際的な液化水素サプライチェーンの構築を目指す。