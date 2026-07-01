高度な「タイムアライメント機能」を使うと音像がリアルに展開！［イン・カー・リスニング学…チューニング編］

車載用音響機材の“音にこだわる”という趣味の世界の奥深さを明らかにしている当連載。現在は「チューニング編」をお届けしている。前々回からは、外付けの「DSP（デジタル・シグナル・プロセッサー）」なら何ができるかを解説し始めた。今回は、タイムアライメントという機能に焦点を当てる。

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◆最新の外付け「DSP」はおしなべて高性能。詳細なチューニングを実行可能！

さて、チューニング編ではまずベーシックな「サウンドチューニング機能」の効果的な使い方を説明し、それに引き続いては外付けの「チューニング機器」であるDSPではどんなことができるのかの解説を開始した。

ちなみに、昨今の外付けのDSPはおしなべて高性能だ。中級以上のメインユニットにもある程度高度な「チューニング機能」が搭載されてはいるものの、外付けのDSPではそれらではできないことも可能となる。

なおDSPには3つのチューニング機能が搭載されている。「イコライザー」、「タイムアライメント」、「クロスオーバー」、これらだ。今回はこの中の、タイムアライメントとはどんな機能なのかを解説していく。

これがどんな機能なのかを端的に言うと、「スピーカーの発音タイミングを遅らせられる機能」だ。で、なぜにこのような機能が必要になるのかというと……。

外付け「DSP」が搭載されたオーディオカーの例（製作ショップ:クァンタム＜茨城県＞）。

◆クルマの中ではスピーカーかバラバラの場所に付いている。これが問題を引き起こす…

タイムアライメントが必要となる理由は以下のとおりだ。まずクルマの中では、リスニングポジションが左右のどちらかに片寄る。そして各スピーカーが別々の場所に取り付けられることが多い。ミッドウーファーはドアに装着される場合がほとんどで、ツイーターはダッシュボードの中やAピラーやドアミラー裏等に付けられる。

結果、各スピーカーから放たれる音がバラバラのタイミングで耳に届く。これがステレオ音源を楽しもうとするときに弊害となる。

なぜに弊害となるのかは、ステレオのメカニズムを知ると理解できる。まずステレオとは、音楽を立体的に再現しようとするものだ。人間には左右に1つずつの耳が付いているので、聴こえて来る音の出どころを感じ取れる。なので例えばオーケストラの演奏をホールで聴くときには、各楽器の位置関係を、耳でも把握することができる。つまり、サウンドステージを立体的に感じ取れる。

外付け「DSP」が搭載されたオーディオカーの例（製作ショップ:クァンタム＜茨城県＞）。

◆タイムアライメントを活用すると、ステレオの仕組みが正しく発動！

ステレオは、そのメカニズムを逆手に取っている。例えばコンサートホールでは演奏を左右のchに分けて録音する。そしてそれぞれを左右のスピーカーで流す。つまり右耳で聴こえる音を右のスピーカーで再生し、左耳で聴こえる音を左のスピーカーから流すことで、会場で聴いているかのような状況を作り出そうとするわけだ。かくして、サウンドが立体的に目前にて展開されることとなる。

で、この仕組みを額面どりに成り立たせるためには、すべてのスピーカーから等距離の場所に身を置く必要がある。そうしないと左右のchの音をバランス良く聴けずに、会場にて両耳で演奏を聴いているかのような状況が成り立ちにくくなる。で、クルマの中では、会場にいるかのような状況にはなりにくい。

でもタイムアライメントを活用すると、近くにあるスピーカーの発音タイミングを遅らせられるので、各スピーカーから等距離の場所にいるかのような状況を、擬似的に作り出せるのだ。

今回はここまでとさせていただく。次回はDSPに搭載されているタイムアライメントのすごさや操作方法について説明していく。お楽しみに。