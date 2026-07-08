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「タイムアライメント機能」には2タイプある！ 違いは何？［イン・カー・リスニング学…チューニング編］

外付け「DSP」の「タイムアライメント」の設定画面の一例（フォーカル・FSP-8）。
  • 外付け「DSP」の「タイムアライメント」の設定画面の一例（フォーカル・FSP-8）。
  • 外付け「DSP」の一例（フォーカル・FSP-8）。
  • 外付け「DSP」の一例（フォーカル・FSP-8）。

クルマの中で音楽を良い音で楽しむには、さまざまなコツやノウハウを駆使する必要がある。当連載では、そのすべてを明らかにしようと試みている。現在は、「チューニング編」をお届けしている。今回も前回に引き続き、「タイムアライメント」について解説していく。

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◆外付けの「DSP」の「チューニング機能」は、「メインユニット」のそれより断然、高機能！

さて、ここまで解説してきたとおり、カーオーディオではサウンドチューニングを行うためのメカである「DSP（デジタル・シグナル・プロセッサー）」が使われることが多い。なぜなら車室内には音響的な不利要因がいくつかあり、それらへの対処が必要となるからだ。

なお、純正、市販を問わず「メインユニット」には何らかの「サウンドチューニング機能」が搭載されているので、まずはそれらの操作方法を解説した。しかしながら実は、メインユニットに搭載されているサウンドチューニング機能は多くの場合、簡易的な内容となっている。対して外付けのDSPのサウンドチューニング機能は断然、高機能だ。

なのでここ数回にわたっては、外付けのDSPではどのようなことができるのかを説明してきたが、今回は一般的なメインユニットに搭載されているタイムアライメントと外付けのDSPに搭載されているそれとでは何が違うのかを解説する。

外付け「DSP」の一例（フォーカル・FSP-8）。外付け「DSP」の一例（フォーカル・FSP-8）。

◆一般的なメインユニットでは、厳密なタイムアライメント設定ができない!?

ところでタイムアライメントとは、スピーカーの発音タイミングを遅らせられる機能だ。クルマの中ではリスニングポジションが左右のどちらかに片寄るので、左右のスピーカーから放たれた音の到達タイミングがズレる。しかしタイムアライメントを使えば、近くにあるスピーカーの発音タイミングを遅らせられるので、左右のスピーカーから等距離の場所にいるかのような状況を擬似的に作り出せる。

ただ、一般的なメインユニットに搭載されているタイムアライメントでは、ツイーターとミッドウーファーとが別々の場所に取り付けられていたとしても、それらを「1つのスピーカー」として扱わざるを得ない。

対して外付けのDSPに搭載されているタイムアライメントでは、ツイーターとミッドウーファーを個別に扱える。結果、すべてのスピーカーから等距離の場所にいるかのような状況を、より厳密に作り出せるのだ。

外付け「DSP」の一例（フォーカル・FSP-8）。外付け「DSP」の一例（フォーカル・FSP-8）。

◆「クロスオーバー機能」の違いがタイムアライメントの適応においても差を生む！

このような違いが生まれるのはなぜかというと、答は「クロスオーバー機能に違いがあるから」だ。「クロスオーバー」とは、音楽信号を帯域分割する機能だが、一般的なメインユニットに搭載されているクロスオーバーでは全帯域の音楽信号を、フロントスピーカーに送る信号とサブウーファーに送る信号、この2つにしか分割できない。

対して、外付けのDSPに積まれているクロスオーバーでは、ツイーターに送る高音信号とミッドウーファーに送る中低音の信号とにも分割できる。なんなら、使用するスピーカーが「フロント3ウェイ」の場合には、フロントスピーカー用の信号を高音、中音、低音の3つにも分割できる。

かくしてタイムアライメントも、分割された後のそれぞれに対して運用できる、というわけだ。

さて次回は、外付けDSPのクロスオーバーがそのような仕様となっている理由について説明していく。乞うご期待。

《太田祥三》

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