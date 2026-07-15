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「クロスオーバー機能」を使えばスピーカーの性能を一層引き出せる！［イン・カー・リスニング学…チューニング編］

外付け「DSP」がシステムに組み込まれたオーディオカーの一例（製作ショップ:ログオン＜千葉県＞）。
  • 外付け「DSP」がシステムに組み込まれたオーディオカーの一例（製作ショップ:ログオン＜千葉県＞）。
  • 外付け「DSP」がシステムに組み込まれたオーディオカーの一例（製作ショップ:ログオン＜千葉県＞）。
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当連載では、カーオーディオシステムの音質性能を上げるためのセオリーやノウハウを全方位的に解説している。現在は「サウンドチューニング編」をお贈りしている。今回は「クロスオーバー機能」について掘り下げる。

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◆「メインユニット」の「クロスオーバー」では、できることが限られる…

カーオーディオでは、サウンドチューニングを行うためのメカである「DSP（デジタル・シグナル・プロセッサー」が使われることが多い。これを使えば、車内にある音響的な不利要因の是正が可能となるからだ。

なお、純正・市販を問わず「メインユニット」にもDSPが搭載されているのだが、簡易的な内容である場合がほとんどだ。対して外付けのDSPはおしなべて高性能だ。なので愛好家の多くは何らかの外付けのDSPをシステムに組み込んでいる。

というわけでここ数回にわたっては、外付けのDSPがどのように高性能なのかを説明している。今回は、音楽信号の帯域分割を行う機能であるクロスオーバーについて解説する。

ちなみに前回の記事にて説明したとおり。メインユニットにもクロスオーバーが積まれている場合も少なくないが、それらでは「フロントスピーカー」と「サブウーファー」間での帯域分割しか行えない場合が多い。

外付け「DSP」がシステムに組み込まれたオーディオカーの一例（製作ショップ:ログオン＜千葉県＞）。外付け「DSP」がシステムに組み込まれたオーディオカーの一例（製作ショップ:ログオン＜千葉県＞）。

◆外付けDSPなら、クロスオーバーを「フロントスピーカー」にも適応可能！

一方、外付けのDSPに搭載されているクロスオーバーでは、フロントスピーカーの「ツイーター」と「ミッドウーファー」間でも帯域分割を行える。

ところで、市販のスピーカーの多くには「パッシブクロスオーバーネットワーク（以下、パッシブ）」と呼ばれるメカが付属されている場合が多い。これはまさしく音楽信号の帯域分割を行うための装置で、どのようなやり方で帯域分割を行うとそのスピーカーの性能を引き出せるかがメーカーにより考えられ「クロスオーバー値」が決められている。

しかし愛好家の多くは敢えてこれを使わずに、外付けDSPのクロスオーバーにて帯域分割を実行している。その理由は主には2つある。1つは「取り付け状況に応じたベストな帯域分割の仕方を模索したいから」で、もう1つは「マルチアンプシステムを構築したいから」だ。

外付け「DSP」がシステムに組み込まれたオーディオカーの一例（製作ショップ:ログオン＜千葉県＞）。外付け「DSP」がシステムに組み込まれたオーディオカーの一例（製作ショップ:ログオン＜千葉県＞）。

◆取り付けコンディションによっては例えば“中ヌケ”が起こることも!?

というのも、カー用のスピーカーの取り付けコンディションはクルマによって変化する。どこにどう付けるかはケースバイケースだからだ。となると、メーカーが良かれとしたパッシブのクロスオーバー値が必ずしもベストな設定とは言えなくなることも多くなる。

例えば、ツイーターとミッドウーファーの取り付け位置が大きく離れると、帯域分割の境目付近の音が薄くなることがある。そうであったら、中ヌケしにくいような設定値に変えたくなる。そんなとき、外付けのDSPに搭載されているクロスオーバー機能なら、自在に設定を変えられる。

そしてカーオーディオでは、「パワーアンプ」の前段で帯域分割を行う「マルチアンプシステム」が構築されることが多い。そうすることで、帯域分割をした各信号に個別にサウンドチューニング機能を適応でき、そして各スピーカーに送る信号を個別にパワーアンプの個々のchにて増幅できる。結果、スピーカーをよりトルクフルに鳴らせるようになる。外付けDSPのクロスオーバー機能を使えば、このようなシステム構築法の実行が可能となるのだ。

今回は以上だ。次回は外付けDSPに搭載されているクロスオーバー機能の成り立ちを紹介していく。乞うご期待。

《太田祥三》

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