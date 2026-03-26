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HKS、日産・SR20DE（T）エンジン用「スライドカムスプロケット」をリニューアル

SR20DE（T）エンジン用「スライドカムスプロケット」。左：IN側スプロケット 右：EX側スプロケット
  • SR20DE（T）エンジン用「スライドカムスプロケット」。左：IN側スプロケット 右：EX側スプロケット
  • 角度調整機構アップ
  • IN側スプロケット
  • EX側付属ドライブギア
  • EX側スプロケット
  • EX側スプロケット

チューニングパーツメーカー・HKSが日産・SR20DE（T）エンジン用「スライドカムスプロケット」をリニューアル。SR20エンジンユーザーから好評を得ているロングセラー商品で、実績のある機能はそのままに、EX側スプロケットにドライブギアを付属させ購入しやすくなった。

【画像】SR20DE（T）エンジン用「スライドカムスプロケット」

ラインナップはIN側とEX側の2種類で、IN側スプロケットは税込み価格2万4200円、EX側スプロケットは税込み価格3万1900円。

IN側スプロケットは横置きエンジンのIN側とEX側、および縦置きエンジンのIN側に対応する（NVCS用カムには取付不可）。EX側スプロケットは縦置きエンジンのEX側に対応し、ドライブギア圧入済みのため、純正からのギア付け替えは不要となる。

角度調整機構アップ角度調整機構アップ

チューニングを進める際、カム開度変更やエンジン各部の仕様変更で最適なバルブタイミングも変化する。IN側・EX側の開度を広げた場合のオーバーラップ量などに合わせて角度調整ができるため、より正確なバルブタイミングを狙うことが可能となっている。

調整範囲はクランク角で純正比プラスマイナス20度となる。インナープレートの1目盛りにつきクランク角約2度相当だ。目盛り中央はノーマルプーリーと同じ位相になるよう設計されている。また調整ミス対策として、A（Advance）・R（Retard）を刻印し目視で確認できるようにしている。

なお、ノーマルカムシャフトに使用しても有効だが、HKS製カムシャフトとセットで装着し、推奨バルブタイミングにセッティングすることでさらなる性能アップが可能な製品となっている。

《ヤマブキデザイン》

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