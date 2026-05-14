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新生ジャガー、新型4ドアGTの車名を「Type 01」と発表…3モーターで1000馬力超え

・ジャガーが新型ラグジュアリー4ドアGTの名称を「Type 01」と発表。トライモーター技術により1000PSを超える最高出力と1300Nmを超える最大トルクを実現する。

・「0」は電気駆動とゼロエミッション、「1」はジャガー新時代の幕開けを意味し、英国でデザイン・開発・製造される。

・「Type 01」」は2026年後半に正式発表予定で、将来のジャガー全モデルの基盤となるデザインとテクノロジーを採用する。

ジャガー「Type 01」のプロトタイプ
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  • ジャガー「Type 01」

ジャガーは5月13日、新時代の幕開けとなる新型ラグジュアリー4ドアGTの名称「Type 01（タイプ ゼロワン）」と発表した。

【画像】ジャガー「Type 01」のプロトタイプ

「Type 01」はジャガーの独創性を体現し、紛れもない存在感とドライビングキャラクターを備えたモデルだ。

ジャガー「Type 01」ジャガー「Type 01」

ボンネットとフロントガラスの接合部にある「ストライクスルー（Strikethrough）」には「Type 01」の文字が刻まれる。大胆で直線的なグラフィックは、未来のジャガーを象徴するデザインとなっている。

英国の中心部でデザイン、開発、製造される「Type 01」において、「0」には電気駆動とゼロエミッション、「1」にはジャガー新時代の幕開けという意味が込められている。

ジャガー「Type 01」のプロトタイプジャガー「Type 01」のプロトタイプ

「タイプ（Type）」という名称は、ジャガーが長年培ってきたデザイン、テクノロジー、パフォーマンスにおける革新の歴史と、史上最も先進的なジャガーを融合させたものだ。革新的なボディ構造によって他に類を見ない存在感を放ち、トライ（3）モーター・テクノロジーが1000PSを超える最高出力と1300Nmを超える最大トルクを実現する。

ジャガーが「タイプ」という名称を初めて採用したのは、1951年のル・マン24時間耐久レースで優勝した「C-タイプ」だ。この名称は、力強い走りと洗練された落ち着いた乗り心地を兼ね備えたロードカーを表すものとなり、「E-タイプ」や「F-タイプ」にも受け継がれてきた。

「Type 01」は2026年後半に正式発表される予定で、そのモダニストデザイン、先駆的なテクノロジー、直感的なドライビングダイナミクスが、将来のジャガー全モデルの基盤となる、としている。

《森脇稔》

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