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クラレ、電動化などに向けた幅広い高機能素材を展示へ…人とくるまのテクノロジー展 2026

クラレブースのイメージ
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クラレは、5月27日からパシフィコ横浜で開催される「人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA」およびオンライン展に出展すると発表した。

クラレグループは、高機能素材を「Electrification」「Sustainability」「Experience」の3つのテーマで紹介する。「Electrification」では、バッテリーソリューションやロボティクスに焦点を当てた特別展示も行う。

また、展示会の特設サイトでは、自動車の各部位に潜在する課題に対し、クラレ製品でどのようなソリューションが提供できるかを可視化した「横断課題MAP」を公開し、ダウンロードを受け付ける。期間中は、担当者に直接相談できる「無料相談会」の予約も受け付ける。

開催日時は2026年5月27日（水）から29日（金）10:00から17:00。会場はパシフィコ横浜 展示ホール・ノース。出展エリアは小間番号224。入場料は無料（事前登録制）だ。

オンライン展は2026年5月19日（火）10:00から6月9日（火）17:00まで、入場料は無料（事前登録制）だ。

クラレは、6月17日から開催される「人とくるまのテクノロジー展 2026 NAGOYA」（会場：Aichi Sky Expo）およびオンライン展「人とくるまのテクノロジー展 ONLINE STAGE 2」にも出展予定だ。

《森脇稔》

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