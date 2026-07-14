SUBARU、ライフセーバーカー39台で水辺の事故ゼロを支援

SUBARU（スバル）は7月13日、「一つのいのちプロジェクト」の一環として、公益財団法人日本ライフセービング協会（JLA）が進める「水辺の事故ゼロ」を支援すると発表した。

【画像】SUBARUのライフセーバーカー

2026年度は、『フォレスター』など計39台の「SUBARUライフセーバーカー」を、SUBARU販売特約店を通じて全国30都道府県のライフセービング協会へ提供する。

同車両は全車に小型・軽量のAED（自動体外式除細動器）を搭載し、地域の巡回や安全指導、ビーチパトロールなどに活用される。SUBARUは2020年からJLAの「オフィシャルパートナー」として車両提供を行っており、累計提供台数は200台を超える見込みだ。

車両提供に加え、販売店や各地域のライフセービング協会と連携し、心肺蘇生やAED操作の講習会を共催するなど、安全啓発を続ける。

今年度は初の取り組みとして、水難救助に用いるレスキューチューブを全国のライフセービング協会へ寄贈する。

また7月20日（月・海の日）に、JLAおよび東京スバル、千葉スバル、神奈川スバルと共に、水難事故や交通事故から「いのちを守る」ことを学ぶ「カヌスラで海そなえ SUBARU DAY」を初開催する。

SUBARUグループは「笑顔をつくる会社」の実現に向け、サステナビリティを推進していくとしている。