三菱『デリカミニ』を70年代風にレトロカスタム！ オートサロンで話題となったダムドの新キット「DALI」発売

自動車カスタムパーツメーカーのダムドが3月26日、三菱『デリカミニ』向け新作ボディキット「DAMD DELICA MINI DALI（ダムド デリカミニ ダリ）」の販売を開始した。

【詳細画像】DAMD DELICA MINI DALI

同製品は2026年1月の東京オートサロン2026で三菱自動車ブースに公式展示されたもの。SUVの力強さとミニバンの利便性を兼ね備えた軽スーパーハイトワゴンのデリカミニをベースに、クラシックデザインと伝説的なクロスカントリー車のDNAを融合させたヘリテージ・ボディキットだ。

ダムドの三菱『デリカミニ』向けボディキット「DAMD DELICA MINI DALI」

フロントデザインは力強い直線基調のグリルに、レトロアイコニックな丸型ヘッドランプとコーナーランプを配置。下部には大胆なデザインを採用したバンパーガーニッシュをセットして、存在感のあるフロントフェイスを構成。最新の三菱車の安全装備はそのままに、現代のデリカミニに追憶を重ねたかのような表情を与えている。

コンセプトは「もし70年代にデリカミニが存在していたら」。ダカールラリーの荒野を思わせるタフネスと、どこか愛嬌を感じる親しみやすさを両立させ、ダムドデザインのメインテーマであるクラシックデザインを基軸に、伝説的なクロスカントリー車のヘリテージを表現している。

ダムドの三菱『デリカミニ』向けボディキット「DAMD DELICA MINI DALI」

既にデリカミニを所有しているユーザー向けにパーツ単体での販売を行うほか、ダムドパーツを新車に装着した状態で車ごと購入できる「ダムド カスタムコンプリートカー」も全国のダムド特約店・ディーラーで取り扱う。