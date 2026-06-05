東大発ベンチャー Highlanders がヒューマノイドの量産を本格始動…三菱自動車が出資

株式会社Highlandersは2026年5月28日、国産ヒューマノイドロボットの量産化を見据えた取り組みを本格始動し、予告ムービーを公開した。

同社は東京大学発ベンチャーとして、汎用ヒューマノイドロボットおよびフィジカルAI技術の独自開発を進めており、日本発のロボット開発・製造・社会実装体制の構築を目指している。

三菱自動車工業と連携、出資も受け入れ

日本発フィジカルAI産業の確立に向けた取り組みの一環として、三菱自動車工業と共に自動車産業でのヒューマノイドロボット活用の検討を開始。

品質管理・調達・生産技術・量産ライン構築・安全性評価など、自動車産業が培ってきた大規模社会実装のノウハウを次世代ロボット産業へ応用することを目指すとしている。あわせて、三菱自動車工業からの出資受け入れも発表した。

多領域での実証実績と国産サプライチェーン構築

Highlandersはこれまで、ヒューマノイドロボット・四足歩行ロボットについて、防衛・インフラ・製造・物流・通信・自動車など多様なドメインで実証を重ねてきた。

屋外環境や不整地、重量物搬送、巡回点検、遠隔操作、AIによる自律判断など、実用化に向けた要素技術を現場に近い条件下で検証し、社会実装に必要な技術力を蓄積している。

量産化に向けては、モータ・減速機・バッテリ・センサ・制御基板・組み立てラインなど主要コンポーネントの国産化・国内調達・国内サプライチェーンの構築も推進中だ。海外製部品への依存を抑え、開発・製造・保守を国内で一貫して担える産業基盤の確立に取り組む姿勢だ。

2026年夏頃に最新機体と量産構想を公開予定

最新ヒューマノイドロボットの機体情報および量産構想については、2026年夏頃の公開を予定。危険作業・重作業・反復作業のロボットによる省力化・無人化・安全化を推進し、フィジカルAI産業を日本の基盤産業として確立することを目標に掲げている。