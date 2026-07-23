LimX Dynamics『TRON 2』が自律移動、ラストワンマイル配送や植木の水やりなど

LimX Dynamicsは2026年7月20日、同社製ヒューマノイドロボット「TRON 2」の「自律移動型マニピュレーションキット」の紹介動画をYouTubeで公開した。

【画像全16枚】

このキットは、全身の動作制御と3D知覚を、移動型マニピュレーション向けに合理化された構成で統合している。多様な環境への適応力が動画から読み取ることができる。

動画の概要

「TRON 2」は植木鉢が密集した空間では、床面のじょうろを拾い上げ、植物への水やりを正確に実行。また、RTKおよび高精度48チャンネルLiDARにより、さまざまな地形での信頼性の高い自己位置推定・地図作成・ナビゲーションを実現している。

「TRON 2」の脚部にはホイール付きの脚が備わっており、屋外の段差などもスムーズに攻略。

公園の遊歩道を自律的に走行するシーンでは、木々の間を縫うように続くカーブした道を「TRON2」が周囲の環境を認識しながら進む。障害物やすれ違う人との衝突も避けている。

このシステムが実現する最も印象的なユースケースのひとつが、ラストワンマイル配送ではないだろうか。TRON 2は屋外を自律移動したのち、建物の玄関ドアの前で立ち止まり、アームを使って荷物をドアノブに掛ける動作を完結させる。屋外の移動から屋内での精密な操作までを1台でこなすこの能力は、サービスロボティクスの可能性を大きく広げるものだ。

まとめ

この動画のタイトルの「ロボットの操作はテーブルの上で終わるべきではない」というメッセージは、こうした屋内外のデモンストレーションを通じて力強く実証されていると言えるだろう。

ロボスタオンラインセミナー情報

ロボットの世界大会「ロボカップ」にもヒューマノイド・フィジカルAIの波

ヒューマノイドとフィジカルAIで変革期を迎える「ロボカップ」の現状を解説するセミナー「ロボカップはヒューマノイド・フィジカルAI時代へ 世界大会2026が示すロボット競技の変革と新潮流」を開催します。

【セミナー】ロボカップはヒューマノイド・フィジカルAI時代へ 世界大会2026が示すロボット競技の変革と新潮流

「2050年までにサッカーのFIFAワールドカップ優勝チームに勝てる完全自律型ヒューマノイドチームを実現する」という壮大な目標を掲げて、ロボット競技の世界大会「ロボカップ」は1997年に日本からスタートしました。サッカーは認識、判断、移動、協調行動などAIとロボティクスの要素技術を総合的に必要とするため、研究開発を加速させる共通課題として選ばれました。

その後、レスキュー、ホーム/サービス、産業応用(インダストリー)などへ分野を拡大し、世界中の研究者や学生が参加するロボット・AI研究の国際プラットフォームへと発展しています。

本セミナーでは、ロボカップ日本委員会理事長であり、東京情報デザイン専門職大学教授の岡田浩之先生をお迎えし、ロボカップの歴史と現在地、ヒューマノイド化が進む背景、各リーグの最新動向、そして日本が直面する課題について解説いただきます。

さらに、韓国で2026年7月に開催される「RoboCup 2026世界大会」の現地レポートとして、写真や動画を交えながら、世界大会の最前線で何が起きているのかをご紹介いただきます。

先着50名様を無料でご招待します。詳しくはこちら。