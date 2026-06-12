ヤマハ発動機、若年層向け企業映像シリーズ第1弾「本気で、遊ぼう。」公開

ヤマハ発動機は、若年層に向けた新たな企業映像シリーズを企画し、その第1作「本気で、遊ぼう。」を6月12日に公開した。

【画像】若年層向け企業映像シリーズ第1弾「本気で、遊ぼう。」

このシリーズは、ヤマハ発動機で働く若い社員の姿に焦点を当てたドキュメンタリー映像だ。仕事や日常の中で何かに熱中し、本気で向き合う若い社員の姿を通じて、夢中になることの楽しさや素晴らしさを伝えることを目的としている。

第1作に登場するのは、市販車の開発に携わる若手社員だ。子どものころの夢はMotoGP（世界最高峰レース）のライダーになることだったという。現在は走る側ではなく支える側にいるが、その夢との距離は遠くなっていないと語る。

若年層向け新企業映像シリーズ 第1作「本気で、遊ぼう。」

仕事では、風や水といった目に見えないものを相手にしながら、速さと安全を追求し、ライダーの意思を妨げない走りを目指している。

さらに、ヤマハ発動機で働く傍ら、家族や仲間とともにレーシングチーム「TEAMけんけん」のチーフエンジニアとしてピットに立つ。父が工具を握り、母が支え、兄が走るというチームで、レースは家族にとって当たり前の日常だという。

仕事とレース、本気で向き合うふたつの時間が重なっていく様子を描いた映像は、ヤマハ発動機の公式YouTubeチャンネルや公式Instagramなどで公開されている。