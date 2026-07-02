ホーム モータースポーツ／エンタメ モータースポーツ 記事

ヤマハ、2027年MotoGPに小椋藍＆ホルヘ・マルティンを起用

「Yamaha Factory MotoGP Team」2027年ライダーに小椋藍＆ホルヘ・マルティンを起用
  • 「Yamaha Factory MotoGP Team」2027年ライダーに小椋藍＆ホルヘ・マルティンを起用
  • MotoGPオランダ・グランプリで初優勝を飾った小椋藍選手

ヤマハ発動機は7月1日、MotoGPの2027年に向け、日本人選手として22年ぶりのMotoGP優勝を飾り話題となった小椋藍選手を「Yamaha Factory MotoGP Team」のライダーに起用すると発表した。

【画像】MotoGP オランダGPで初優勝を飾った小椋藍選手

2024年のMotoGPチャンピオン、ホルヘ・マルティン選手とともに、契約期間は2027年から2028年までの2年間だ。

小椋選手はMotoGPで最も有望な若手ライダーの一人として急速に頭角を現しており、6月28日におこなわれたMotoGPオランダ・グランプリ（GP）第10戦で初優勝。日本人選手の最高峰クラスの優勝は2004年の日本GPを制した玉田誠選手以来、22年ぶりの快挙として大きな話題を振り撒いたばかり。

MotoGPオランダ・グランプリで初優勝を飾った小椋藍選手MotoGPオランダ・グランプリで初優勝を飾った小椋藍選手

そんな小椋選手がキャリアの重要なステージでファクトリーチームに加入することになった。ヤマハは同選手を長期プロジェクトにおける理想的な存在と位置づけている。

そして、マルティン選手は2024年のMotoGPチャンピオンであり、現代のMotoGPを代表するライダーの一人。並外れたスピードと強い意志、最高峰レベルで戦い続ける能力によって現在の地位を確立してきた。

チャンピオン獲得の実績を持つライダーと成長著しい若手という互いに補完し合う特性を持つ2人の組み合わせにより、ヤマハは競争力向上を図る方針だ。

ヤマハ・モーター・レーシングのマネージング・ディレクター、パオロ・パヴェジオ氏は小椋選手について、「この1年半の成長には目を見張るものがある。才能と勤勉さ、高いポテンシャルにより、必ずやMotoGPのトップライダーの一人として成長していくだろう。Yamaha Factory Teamに日本人ライダーを迎えられることをとても誇りに思っている」と期待を込める。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ヤマハ発動機

ヤマハ モーターサイクル

MotoGP

注目の記事

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews