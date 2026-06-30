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オートバイ世界選手権「MotoGP」で小椋選手初優勝、日本勢22年ぶり快挙［新聞ウォッチ］

MotoGP オランダGPで初優勝を飾ったアプリリア小椋藍選手
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サッカーW杯北中米3か国大会の決勝トーナメント1回戦で、強豪ブラジルと対戦した日本代表は1-2で惜しくも敗れて、残念ながらベスト16入りはならなかった。

【画像】MotoGP オランダGPで初優勝を飾ったアプリリア小椋藍選手

ブラジルと日本代表の熱戦は、キックオフがきょうの未明だったため、朝刊には間に合わなかったが、スポーツ面をみると、オートバイの世界選手権シリーズのオランダ・グランプリ（GP）第10戦が6月28日、オランダのアッセンで決勝が行われ、最高峰のMotoGPクラスでアプリリア所属の25歳の小椋藍選手が初優勝したという明るいニュースを取り上げている。

共同や時事などが配信した記事によると、日本人選手の最高峰クラスの優勝は2004年の日本GPを制した玉田誠選手以来、22年ぶりの快挙だそうだ。

小椋選手は東京都清瀬市出身で、2025年シーズンからMotoGPクラスに昇格。今季は5月のフランスGP第5戦で3位に入り初の表彰台に立ったほか、6月のチェコGP第9戦でも2位に入るなど活躍が目覚ましく、年間タイトル争いでも首位と25ポイント差の4位につけており、「頑張っていくだけ。次戦も集中したい」との小椋選手の談話とともに「さらなる飛躍が期待できそうだ」（時事）とも伝えている。

MotoGP オランダGPで初優勝を飾ったアプリリア小椋藍選手MotoGP オランダGPで初優勝を飾ったアプリリア小椋藍選手

2026年6月30日付

●日印協力半導体や鉱物、経済安保優先5分野、2日に首脳会談 （読売・1面）

●AIロボの「手」開発支援、ホンダなどに100億円 （読売・7面）

●25歳小椋モトGP初V、日本勢22年ぶり、オートバイ世界選手権 （朝日・16面）

●ガソリン補助上乗せ、経産省、来月から見直し（毎日・6面）

●Hondaドーム切符、都市対抗野球都2次予選 （毎日・19面）

●中国対日輸出規制拡大、三菱電機系など20社・団体（産経・1面）

●世界販売トヨタ7.2%減、5月自動車、スズキ、マツダは好調 （産経・10面）

●ライドシェア解禁先送り、規制改革会議が答申（日経・3面）

●トヨタ、車部品用語9割減、企画～販売、AIで「翻訳」 （日経・13面）

●国産自動運転、米中追う、ティアフォー、来月上場 （日経・13面）

●報酬1億円以上役員962人、首位SBGハース氏、61億円 （日経・18面）

《福田俊之》

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