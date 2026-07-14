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MotoGP由来のウィングレット装着！ アプリリア『RSV4 Factory』、363万円で限定12台発売

アプリリア RSV4 Factory
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ピアッジオグループジャパンは、アプリリアのフラッグシップスーパースポーツ『RSV4 Factory』を全国の正規販売店にて7月14日より受注開始した。国内販売は12台限定で、税込み価格は363万円。カラーはシェイクダウンインディゴの1色で、出荷開始は2026年8月を予定している。

【画像】アプリリア RSV4 Factory

新型RSV4 Factoryには、アプリリアのMotoGP参戦で培った経験をもとに風洞実験で改良された統合型ウィングレットが採用されている。2枚のウィング面を重ねた構造でダウンフォースを増加させ、コーナリング精度と高速安定性が向上している。新しいフェアリングは従来モデルと比較して空気抵抗係数（CX）を6％、ウィリー傾向を8％低減している。

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エンジンは65度V型4気筒1099ccで、最高出力220HP（161.8kW）／13000rpm、最大トルク127Nm／10800rpmを発生する。Euro 5+排出ガス規制に適合しており、52mmスロットルボディと再設計されたエキゾーストシステムが組み合わされている。

電子制御面では、ウィリー・トラクション・ヨーモーメントの制御に予測型アルゴリズムを採用した新システムが搭載されている。車速・バンク角・ギアポジション・スロットルポジションなどの車両パラメータをリアルタイム処理し、介入前に制御を予測することでスムーズな動作を実現する。6軸慣性プラットフォーム、ライド・バイ・ワイヤ式スロットル、コーナリングABS、aPRC（アプリリア・パフォーマンス・ライド・コントロール）が標準装備されている。

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トラックパックにはレースダッシュボード、ALC（ローンチコントロール）、APL（ピットレーンリミッター）、ASC（スライドコントロール）が含まれる。コンフォートパックにはコーナリングライトとACC（クルーズコントロール）、レースパックにはGPSモジュールとコーナーバイコーナー制御機能が含まれ、これら全てが標準装備となっている。

サスペンションはフロント・リアともにオーリンズ製電子制御セミアクティブ機構を採用。ブレーキはフロントにブレンボ製HypureモノブロックラジアルマウントキャリパーとΦ330mmフローティングデュアルディスクが組み合わされている。コクピットには燃料インジケーターが追加された5インチカラーTFTディスプレイが搭載され、バックライト付きハンドルスイッチも装備されている。車両重量は204kg（燃料90％搭載時）、製造国はイタリア。

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《ヤマブキデザイン》

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