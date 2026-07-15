アプリリア『RS 660』に限定モデル「ファクトリー」登場、ウィングレット採用＆105hpに出力向上　価格は198万円

ピアッジオグループジャパンは、アプリリア『RS 660 Factory』を全国の正規販売店にて7月14日より受注開始した。国内販売は12台限定で、税込み価格は198万円。カラーはシェイクダウンイエローの1色で、出荷開始は2026年8月を予定している。

【詳細画像】アプリリア RS 660 Factory

RS 660 Factoryは、ミドルウェイト・スポーツバイクのRS 660をベースに、オーリンズ製フルアジャスタブルサスペンションをはじめとするプレミアムコンポーネントが搭載されたモデル。フロントにはΦ43mm NIX30シリーズ倒立フォーク、リアにはリザーバータンク付きSTX46モノショックが採用されており、いずれも油圧式リバウンド／コンプレッション減衰力とスプリングプリロードのフルアジャスタブル仕様となっている。

アプリリア RS 660 Factory

エアロダイナミクスは完全新設計のフェアリングを採用。フロントフェアリング下部に大型ウィングが配置され、さらに2つの小型エアロパーツが追加されている。CFD解析、風洞実験、公道およびサーキットでのテストを経て開発されたもので、走行中の風圧からライダーを保護しつつ、エンジンやラジエーターからの熱気を効率よく排出する設計となっている。アプリリアのMotoGP参戦から得た知見が反映されている。

660cc水冷並列2気筒DOHCエンジンはEURO 5+基準に対応し、スロットルボディを従来の48mmから52mmへ大径化することで最高出力が100hpから105hp（77.2kW）／1万400rpmへと向上している。最大トルクは70.0Nm／8400rpm。

アプリリア RS 660 Factory

電子制御パッケージのAPRCには、新たにローンチコントロール（ALC）が追加されている。既存のトラクションコントロール（ATC）、ウィリーコントロール（AWC）、クルーズコントロール（ACC）、双方向クイックシフター（AQS）、エンジンブレーキ制御（AEB）、エンジンマップ（AEM）に加え、6軸IMU連動のコーナリングABSも搭載されている。メーターパネルは5インチのフルカラーTFTに大型化され、バックライト付きハンドルバースイッチも採用されている。

車両重量は183kg（燃料90%搭載時）、シート高は820mm、燃料タンク容量は15L。ブレーキはフロントにΦ320mmデュアルディスク＋ブレンボ製ラジアルマウントキャリパー、リアにΦ220mmディスク＋ブレンボ製キャリパーが装備されている。製造国はイタリア。

アプリリア RS 660 Factory