三菱自動車、「2026年 小学生自動車相談室」開設…7月20日から

三菱自動車は、次世代育成と教育支援の一環として、こども向けの学習企画「2026年 小学生自動車相談室」を7月20日から12月10日まで開設する。

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同相談室では、自動車産業への理解を深めることを目的に、自動車産業全般や工場、環境問題などに関する質問を電話、郵便、ウェブサイトで受け付ける。

対象は小学生で、相談室は1993年から設置しており、今年で34年目となる。昨年度までの相談は累計4000件を超えたという。

相談は授業中の質問や、先生の授業事前準備などにも活用されている。相談を寄せたこどもには記念品として「オリジナルノート」をプレゼントする。電話や郵便で問い合わせた場合は、質問と回答をまとめた「学習プリント」も贈る。いずれも希望者に送付し、オリジナルノートは数に限りがあるため無くなり次第終了となる。

電話での受付期間は7月20日から12月10日まで。土日祝も受け付け、時間は9:30～12:30、13:30～17:00。郵送先は〒108-8410 東京都港区芝浦三丁目1番21号 三菱自動車「小学生自動車相談室」。

三菱自動車は、この相談室に加え、こども向けウェブサイト「クルマづくりマイスター」などの学習ツールも用意している。ウェブサイトは「ビジネスマンコース」「エンジニアコース」「デザイナーコース」に分け、興味のある分野を学べるとしている。