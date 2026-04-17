ダムドの人気カスタムが5型でも可能に、『ジムニー』用「5型対応ボディキット」全9ラインアップが発売

自動車カスタムパーツメーカーのダムドが4月17日、スズキ『ジムニー』（JB64）および『ジムニーシエラ』（JB74）の最新年次改良モデル「5型」に対応したボディキットの販売を開始した。

【画像】5型ジムニーに対応したダムドのボディキット

ジムニーの5型では、ミリ波レーダーをはじめとする最新の安全装備が新たに追加された。これにより、従来のカスタムパーツが取り付けられるかどうかが注目されていたが、ダムドは専用ブラケットを用いてレーダーを移設する方式を採用。繰り返しテストを行い安全性を確認した上で、見た目のデザインを損なわない設計を実現したとしている。

ダムド『ジムニー』シリーズ5型対応ボディキット

ダムド『ジムニー』シリーズ5型対応ボディキット

今回5型に対応するのは、「little D.」「little G. STANDARD」「little G. ADVANCE」「little G. TRADITIONAL」「the ROOTS」「little B.」「little Δ.」「little 5.」「saudade」の全9ラインナップ。各フロントバンパーの形状に合わせたミリ波レーダー移設ブラケットの設定と、純正ソナーセンサーに対応した取付説明書の整備が主な対応内容となる。

また、ジムニーシエラ（JB74）では4型から搭載されているリアパーキングセンサーの仕様が5型で一部変更されていることが確認されたため、「little G. ADVANCE」のリアバンパーについてはJB74のみ別途追加ブラケットが必要となる。このため、同日に「little G. ADVANCE リアバンパー 5型対応キット（JB74）」と「little G. ADVANCE リアバンパー 4型対応キット（JB74）」をそれぞれ専用商品として追加発売する。

なお、その他のリアバンパーは従来品をそのまま5型に取り付けることができる。

ダムド『ジムニー』シリーズ5型対応ボディキット

ダムド『ジムニー』シリーズ5型対応ボディキット