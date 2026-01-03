「やっと会える」 復活ワーゲンバスVW『ID. Buzz』…2025年に盛り上がった口コミ記事ベスト5　

ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

2025年に公開された口コミ記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキング。1位にはVW『ID. Buzz』、待望の日本公開がランクインした。


1位） 「やっと日本仕様が見れるのか」新世代ワーゲンバス『ID. Buzz』ついに上陸！ 気になるのはサイズ？価格？：163 Pt.

フォルクスワーゲンジャパンは、初のフル電動ミニバン『ID. Buzz』の日本仕様をついに公開する。2022年に欧州で発売されてから話題になって3年、待望の日本導入に「やっと日本仕様が見れるのか」など話題になっている。
初代ワーゲンバスの意匠を随所に継承しながら、最新のEVプラットフォーム「MEB」を採用した次世代モデル





2位） 「本当に世に出るとは」わずか1トンの車体に800馬力V12を搭載、「超アナログ」なスーパーカーにSNS沸く：126 Pt.

英国の新興メーカー、ガラジスティ＆カンパニーが発表した新型ハイパーカー『GP1』は、現代では珍しい完全アナログ仕様を目指して開発されたピュアスポーツモデルとなる。
あくまで“運転する楽しさ”を追求した純粋主義者向けの1台





3位） 「FJクルーザー復活マジかよ！」価格は400万円台？ トヨタの新SUV『ランドクルーザーFJ』にSNSが注目：86 Pt.

トヨタはクロスオーバーSUV『ランドクルーザー』シリーズの末っ子として、かつての『FJクルーザー』の後継モデルを開発しているという。スクープ情報が取り上げられるとSNSでは「復活マジかよ！」「突如躍り出た次期愛車候補！」など話題となっている。
2018年まで生産がおこなわれたFJクルーザーの再来





4位） 王者アルファードを超えるか？ メルセデスベンツの次世代高級ミニバンに熱視線！「車の域を超えてる」：64 Pt.

メルセデスベンツは、次世代電動ミニバンコンセプトカー『Vision V』を中東ドバイで公開、同車が将来の新型車『VLS』を示唆するものであると発表した。公開されたコンセプトカーに、SNSでは「ぜひ後ろに乗りたい！笑」といった意見やエクステリアデザインに関する意見などが多く寄せられている。
運転手付きの高級リムジンとして設計され、「プライベート・ラウンジ」と最高の快適性に特化したモデル





5位） 「これなら日本人に受ける」BYD初のPHEVワゴン発表に、SNS衝撃「出たら買うのに！」：60 Pt.

BYDは「上海モーターショー2025」でブランド初のステーションワゴン『シール 06 DM-iワゴン』を発表した。現段階では中国専用モデルだが、これに日本のSNSも反応。「日本人に受けると思う」「出たら買うのに！」など反響を呼んでいる。
セダンモデルのフロントフェイスを踏襲しつつ、ワゴンならではの伸びやかなサイドラインが上質さを演出


《宗像達哉》

