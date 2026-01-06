日産『リーフ』新型、横浜ゴム「AVID GT」を純正装着…米国仕様

横浜ゴムは1月5日、日産自動車が2025年に米国で発売した新型EV『リーフ』の新車装着用タイヤとして、「AVID GT」の納入を開始したと発表した。

【画像】日産『リーフ』新型（米国仕様）

装着サイズは215/55R18 95H。なお、日本で発売される新型リーフには同社のタイヤは装着されない。

「AVID GT」は、北米市場で販売している乗用車用タイヤ「AVID」に、「環境性能のさらなる向上+人に、社会にやさしい」をテーマとした横浜ゴムのグローバルタイヤブランド「BluEarth」の基盤設計や材料技術を採用して開発した。優れた走行性能と安全性能を実現しながら低燃費(低電費)性能と耐摩耗性能を高めている。

今回、日産リーフに装着された「AVID GT」は、タイヤプロファイルおよびケーシング構造の最適化により、高い操縦安定性と軽量化を実現した。

また、同社独自のAI利活用フレームワーク「HAICoLab(ハイコラボ)」を活用し、進化計算(遺伝的アルゴリズム)により最適なピッチ配列とした。「HAICoLab」では「人間特有のひらめき」や「発想力」と「AIが得意とする膨大なデータ処理能力との協奏」によって新たな発見を促しデジタル革新を目指している。本製品においても現実データとシミュレーションにより生成、収集した仮想データを用いたAIによる予測や分析、探索を行い、開発に活用している。

新型日産リーフは、現在EVを所有する顧客はもとより、今後、内燃機関車から代替する選択肢になることを目指し、航続距離の大幅な向上や充電速度の改善に加え、EVが生活の一部としてライフスタイルを充実させる技術を搭載している。

横浜ゴムは高い技術が求められるEVへの新車装着用タイヤ納入を強化するとともに、そのフィードバックを市販用タイヤの開発に活かし、時代の変化に対応した商品ラインアップの拡充および各商品の性能向上を図っている。