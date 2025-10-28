ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「日本カー・オブ・ザ・イヤー」10ベストカーが10月30日発表へ、ノミネート車35台をチェック！

日本カー・オブ・ザ・イヤー 2025-2026
  • 日本カー・オブ・ザ・イヤー 2025-2026
  • スズキ eビターラ
  • スバル フォレスター
  • ダイハツ・ムーヴ
  • トヨタ・アルファード・エグゼクティブラウンジ（PHEV・E-Four）
  • トヨタ クラウンエステート HEV（プロトタイプ）
  • 日産 リーフ 新型
  • 日産 ルークス 新型

「日本カー・オブ・ザ・イヤー 2025-2026」の一次選考である「10ベストカー」が10月30日、ジャパンモビリティショー2025会場で発表される。今年は国産車10台、輸入車25台、計35台がノミネートされている。

【画像】日本カー・オブ・ザ・イヤー、今年のノミネート車種

日本カー・オブ・ザ・イヤー（JCOTY）は、40年以上に渡る長い歴史を持った自動車の賞典。モータージャーナリストなどからなる選考委員60名が、その年で最も優れた一台を投票で選ぶ。一次選考として選ばれた10台の中から、二次選考を実施。12月4日の最終選考会にてイヤーカーが決定する。

鈴木慎一実行委員長は、「本年度のノミネート車は35モデルでした。電気自動車あり、PHEVあり、SUVあり、軽自動車あり、スペシャルティカーありで、例年以上に多彩なモデルが揃いました。日本の自動車、自動車事情に精通した60名の選考委員が高い見識と厳しい眼をもって投票したモデルのTOP10を「10ベストカー」として表彰します。2025年の日本のクルマを代表する10ベストカーにどのモデルが選出されるか、ご注目ください」としている。

46回目となる今期のノミネート車は、2024年11月1日から2025年10月31日までに日本国内で発表・発売されたクルマが対象。ノミネート車35台は以下の通り。

1. スズキ e ビターラ
2. スバル フォレスター
3. ダイハツ ムーヴ
4. トヨタ アルファード PHEV／ヴェルファイア PHEV
5. トヨタ クラウン（エステート）
6. 日産 リーフ
7. 日産 ルークス
8. ホンダ N-ONE e:
9. ホンダ プレリュード
10. レクサス GX
11. アルファ ロメオ ジュニア
12. アウディ A5 シリーズ
13. アウディ A6 e-tron シリーズ
14. アウディ Q5 シリーズ
15. アウディ Q6 e-tron シリーズ
16. BMW 2シリーズ グラン クーペ
17. BYD シーライオン 7
18. キャデラック リリック
19. シトロエン C3 ハイブリッド
20. シトロエン C4
21. フィアット 600 ハイブリッド
22. ヒョンデ インスター
23. ジープ レネゲード eハイブリッド
24. メルセデスAMG CLE 53 4MATIC+ カブリオレ
25. メルセデスAMG E 53 ハイブリッド 4MATIC+（PHEV）（セダン／ステーションワゴン）
26. メルセデスAMG GT 43 クーペ／GT 63 S E パフォーマンス クーペ
27. メルセデスAMG SL 63 S E パフォーマンス
28. メルセデス・ベンツ EQS 450+
29. プジョー 3008
30. ポルシェ 911 カレラ GTS
31. ポルシェ マカン
32. テスラ モデルY
33. フォルクスワーゲン ID.Buzz
34. フォルクスワーゲン ティグアン
35. フォルクスワーゲン パサート

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日本カー・オブ・ザ・イヤー（COTY）

ジャパンモビリティショー2025

ジャパンモビリティショー

東京ビッグサイト

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES