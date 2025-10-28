「日本カー・オブ・ザ・イヤー」10ベストカーが10月30日発表へ、ノミネート車35台をチェック！

「日本カー・オブ・ザ・イヤー 2025-2026」の一次選考である「10ベストカー」が10月30日、ジャパンモビリティショー2025会場で発表される。今年は国産車10台、輸入車25台、計35台がノミネートされている。

日本カー・オブ・ザ・イヤー（JCOTY）は、40年以上に渡る長い歴史を持った自動車の賞典。モータージャーナリストなどからなる選考委員60名が、その年で最も優れた一台を投票で選ぶ。一次選考として選ばれた10台の中から、二次選考を実施。12月4日の最終選考会にてイヤーカーが決定する。

鈴木慎一実行委員長は、「本年度のノミネート車は35モデルでした。電気自動車あり、PHEVあり、SUVあり、軽自動車あり、スペシャルティカーありで、例年以上に多彩なモデルが揃いました。日本の自動車、自動車事情に精通した60名の選考委員が高い見識と厳しい眼をもって投票したモデルのTOP10を「10ベストカー」として表彰します。2025年の日本のクルマを代表する10ベストカーにどのモデルが選出されるか、ご注目ください」としている。

46回目となる今期のノミネート車は、2024年11月1日から2025年10月31日までに日本国内で発表・発売されたクルマが対象。ノミネート車35台は以下の通り。

1. スズキ e ビターラ

2. スバル フォレスター

3. ダイハツ ムーヴ

4. トヨタ アルファード PHEV／ヴェルファイア PHEV

5. トヨタ クラウン（エステート）

6. 日産 リーフ

7. 日産 ルークス

8. ホンダ N-ONE e:

9. ホンダ プレリュード

10. レクサス GX

11. アルファ ロメオ ジュニア

12. アウディ A5 シリーズ

13. アウディ A6 e-tron シリーズ

14. アウディ Q5 シリーズ

15. アウディ Q6 e-tron シリーズ

16. BMW 2シリーズ グラン クーペ

17. BYD シーライオン 7

18. キャデラック リリック

19. シトロエン C3 ハイブリッド

20. シトロエン C4

21. フィアット 600 ハイブリッド

22. ヒョンデ インスター

23. ジープ レネゲード eハイブリッド

24. メルセデスAMG CLE 53 4MATIC+ カブリオレ

25. メルセデスAMG E 53 ハイブリッド 4MATIC+（PHEV）（セダン／ステーションワゴン）

26. メルセデスAMG GT 43 クーペ／GT 63 S E パフォーマンス クーペ

27. メルセデスAMG SL 63 S E パフォーマンス

28. メルセデス・ベンツ EQS 450+

29. プジョー 3008

30. ポルシェ 911 カレラ GTS

31. ポルシェ マカン

32. テスラ モデルY

33. フォルクスワーゲン ID.Buzz

34. フォルクスワーゲン ティグアン

35. フォルクスワーゲン パサート