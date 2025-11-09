ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

自動車メーカー社長らが愛車自慢、ドキドキワクワクを語る…ジャパンモビリティショー2025

自工会未来モビリティ会議特別セッション「トップが語る『モビリティ愛』とは！」（ジャパンモビリティショー2025）
  • 自工会未来モビリティ会議特別セッション「トップが語る『モビリティ愛』とは！」（ジャパンモビリティショー2025）
  • いすゞトラヴィオ（ジャパンモビリティショー2025）
  • いすゞトラヴィオ（ジャパンモビリティショー2025）
  • スズキ・アルト初代（ジャパンモビリティショー2025）
  • スズキ・アルト初代（ジャパンモビリティショー2025）
  • スズキ・マメタン（ジャパンモビリティショー2025）
  • スズキ・マメタン（ジャパンモビリティショー2025）
  • トヨタ MR2 初代（ジャパンモビリティショー2025）

自動車メーカーの社長が自らの愛車を自慢！　クルマ愛、バイク愛を語って未来のモビリティを提言するトークショーは、開始早々から予想外の展開になった。

【画像】自動車・バイクメーカーの社長たちの「愛車」

ジャパンモビリティショー2025期間中の10月30日、ショー主催者の自工会は、未来モビリティ会議特別セッション「トップが語る『モビリティ愛』とは！」を開催した。セッションでは、「未来はみんなでつくるもの」の合言葉のもと、日本を代表するモビリティ企業のトップが、それぞれの「モビリティ原体験」や「溢れるクルマ・バイク愛」を語り合った。


登壇者は自工会の会長・副会長。会長はいすゞ自動車の片山社長、副会長は各メーカーの社長だ。それぞれドライブする時の服装で登壇、また周囲には各人の愛車、思い出の車が並べられた。

登壇者
片山正則（自工会会長／いすゞ自動車代表取締役会長CEO）
鈴木俊宏（自工会副会長／スズキ代表取締役社長）
佐藤恒治（自工会副会長／トヨタ自動車代表取締役社長）
イヴァン・エスピノーサ（自工会副会長／日産自動車取締役、代表執行役社長兼最高経営責任者）
三部敏宏（自工会副会長／本田技研工業代表執行役社長）
設楽元文（自工会副会長／ヤマハ発動機代表取締役社長社長執行役員CEO）
松永明（自工会副会長専務理事）

トヨタ MR2 初代（ジャパンモビリティショー2025）トヨタ MR2 初代（ジャパンモビリティショー2025）

◆今の車に無いもの

トークショーは自工会会長・副会長らによる、自らの愛車、思い出の車についてのスピーチからスタートした。

片山：トラック愛四十数年の片山です。私の愛車はキャンピングカーのいすゞトラヴィオ』（2024年、現行）。普通免許で乗れてATという扱いやすい車ですよ。実は未来の愛車なんです。リタイアしたらこれで孫を“運ぶ”。孫と日本一周したい。

鈴木：初めて乗った四輪車と二輪車が、初代スズキアルト』（1979年）と『マメタン』（1977年）。アルトは大学を卒業して買った。となりに女性を乗せると肩が触れるぐらいの大きさ。バックする時、今の車はリアビューモニターがついてるけど、当時の車ではドライバーが助手席側から後ろを向いて、片手を助手席の後ろに回す。女性が乗ってるとドキドキした。マメタンは、弟が大学に入る時に買って、借りて乗った。二輪車に興味なかったのが、これで風を切って走る良さを知った。ワクワクドキドキの2台です。

佐藤：私の愛車はそこにある初代トヨタ『MR2』（1984年）。日本で初めての市販ミッドシップです。去年、前のオーナーから譲っていただいて、1年かかって整備した。当時の車はエアコンがオプションで、これにはついていない。今年の夏は暑かったけど、どうしても乗りたくて乗ったら、人間がオーバーヒートした。

ヤマハ RZ250（ジャパンモビリティショー2025）ヤマハ RZ250（ジャパンモビリティショー2025）

◆カリフォルニアに電話した

エスピノーサ：私の愛車は日産フェアレディZ』（2022年、現行）の左ハンドル仕様です。日本ではお客さんの納車待ちが長いので、カリフォルニアに電話して、左ハンドル仕様を取り寄せました。Zは若い時から好きな車です。

三部：私の愛車はホンダプレリュード』新型（2025年、現行）。今日の企画に展示するために納車を急がせて、2週間前に届いたばかり。オドメーターは200kmいってない。

設楽：もう他人に譲ってしまいましたが、若い頃乗ったヤマハRZ250』は軽量コンパクトで速かった。『XSR900』も軽量コンパクト。赴任先のインドであまり二輪に乗れなかったので、日本に帰ってきて買った。うちは役員よりも一般のお客さんが優先で、1年ぐらい待たされた。そしたら社長になったので、こんどは忙しくて走行距離が伸びず、フラストレーションがたまってます。

松永：私は自工会事務局専任なので、自動車は作っていません。そこで自動車愛を語ります。私がミャンマーに駐在していた時、マツダ『B600』（1960年代。編集部注：『B360』の輸出仕様）が人気でした。自動車が日本の象徴であり、技術が信頼されて、リスペクトにつながっていた。車はそういう存在です。

片山：トークショーの企画を見て、愛車スピーチは1分じゃ無理だと思ったんだ。みんな5分以上話してるよね。

日産シルビア S110型日産シルビア S110型

◆プレリュード対シルビアの勝者は？

佐藤：三部さんに謝らないといけない。最初の企画の段階で「三部は何を持ってくるの？」と聞いたら「『レジェンド』を持ってくるよ」と言っていた。ところが直前に出品リストを見たらプレリュードになってる。新型車の広告？　事務局に抗議したんですよ。そしたら本当にご自分の愛車だった。

三部：開発初期から試作車に乗っていましたよ。どんどん良くなっていった。社長になったとき、ホンダにはスポーツ方向の車がなかった。F1なんかやりながらこれはない。実は開発当初はプレリュードの名前はついてなかった。開発中盤で、これはプレリュードでいいんじゃないの、となった。足回りがいいんだ。

佐藤：三部さんがプレリュードについて話すから、イヴァンが『シルビア』について語らせろと言いそう。

エスピノーサ：シルビアは私が長年、好きな車です。S110＝エスワンテン・シルビア（1979年）は、日本のほかはアメリカとメキシコぐらいでしか売ってなかった。私の地元、メキシコでは『サクラ』と呼ばれていました。いまでは軽EVの車名ですね。シルビアについて話せることはありますよ。S15シルビアは日産車でもっとも良いシャシーを持つ一台です。

三部：デートカーはプレリュード対シルビアで競っていたよね。

佐藤：そこにトヨタが『ソアラ』を出して、勝ち（笑）。

スズキ・アルト初代（ジャパンモビリティショー2025）スズキ・アルト初代（ジャパンモビリティショー2025）

◆デートで乗るなら…

鈴木：話についていけないなあ。小さい車で肩が触れ合うぐらいでドキドキしてたのに。

三部：バイクは二人乗りできるじゃない。

設楽：後ろに誰かを乗せてブレーキかけるとね。鈴木さんもそのためにアルトにしたんでしょ？

鈴木：いや、デートが目的ではない。たまたま乗せたら、たまたまそうなって……。

片山：この会話、どうなっちゃうんだろう（笑）。ここではトラック、俺だけなんだよな。トラックで助手席の後ろに手を回して、というのはないなあ。商用車メーカーはしっかりしてるなと思って聞いてました。愛は孫。

ヤマハ・モトロイド・ラムダ（ジャパンモビリティショー2025）ヤマハ・モトロイド・ラムダ（ジャパンモビリティショー2025）

◆2035年の車・バイク

続いて2035年の車、バイクを予想した。どうなっているか、あるいは、どうなって欲しいかを、それぞれフリップボードに書いた。

松永：自工会14社が協力して作る車。各社の良いところを持ち寄って。

設楽：転ばないバイク。『モトロイド・ラムダ』というコンセプトバイクをブースに置いてあるので見てください。実現は2035年より、もう少しかかりそうですけど。

鈴木：転ばないバイクなんて面白くないんじゃないかな（笑）。ねえ、三部さん？

三部：ホンダも不倒バイクを開発してました。もともと自分で倒す乗り物なのにね。信号の前だけ機能するようにしました。

設楽：だから、急なリスクがあった時の安全面です。

エスピノーサ：私が想像する2035年の車は、インテリジェント、コネクテッド、無事故。設楽さん寄りの考えですね。ヤマハのモトロイド・ラムダを予約します（笑）。

三部：あれ？　イヴァン、ホンダの『アフリカツイン』に乗るって言ってたじゃない？

エスピノーサ：はい、三部さんが予約してくれますか？　私はバイクも好きです。会場で見てアフリカツインはいいと思ったので、ヤマハと両方買います。

ホンダ・アフリカツイン（ジャパンモビリティショー2025）ホンダ・アフリカツイン（ジャパンモビリティショー2025）

◆夫婦間の問題を解決する車

三部：SF映画の世界は実現する！　ということで2035年の車は「パーソナルオウンド空飛ぶ車」。実現したら社会が変わる。こういうのをやって世界をリードしたい。

佐藤：私が欲しいのは駐車の時に小さくなる車……。みなさん共創とか安全・無事故とか、いいこと言ってるのに、自分の困りごとで恥ずかしい（笑）。車を所有しようとすると、駐車スペースの確保が難しいんです。若い人には特にそう。私は8台持ってるんだけど（笑）、夫婦間の問題の多くは駐車場。

鈴木：自分で操る車。2035年に自動運転が可能になっても、自分で車を動かしたい。今と同じではない。人の脳と車を繋いで、ステアリングホイールがなくても動かせる。人が真っ直ぐと思えば真っ直ぐ、止まろうと思えば止まるような車です。思う通りに動かしたい。

三部：自分で操る車は必ず残る。1台で両方に使えるのか、2種類の車になるのかは、わからないが。運転して楽しいモビリティは無くならない。

片山：本気で思っているのがトランスフォーマー型トラック。トラックは自動運転で無人走行しても、前後に荷物の積み下ろし＝荷役があって、人の作業が必要なんです。運ぶのは自動走行、着いたらロボットに変形して荷役。三部さんが言ったように、夢は語れば実現するんです。

片山：（客席を向いて）このトークショーが自工会の実態です。どうやってモビリティを作っていくのか？　いつもみんなで、こんな雰囲気で話し合っています。

＜文責 高木啓＞

《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ジャパンモビリティショー2025

日本自動車工業会（自工会）

トヨタ自動車

日産自動車

ホンダ（本田技研工業）

いすゞ自動車

ヤマハ モーターサイクル

ヤマハ発動機

スズキ

スズキ モーターサイクル

ジャパンモビリティショー

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES