スズキの多目的電動台車「MITRA」、2025 国際ロボット展に参考出品へ…ソラコムがIoT技術で協業

ソラコムは12月2日、スズキが開発を進める多目的電動台車「MITRA」のIoT実証を支援すると発表した。

スズキはMITRAを、12月3日から開催される2025国際ロボット展（iREX2025）に参考出品する。

MITRAは、スズキが長年にわたり電動車いすの開発で培ってきた走破性や安定性などの技術を活かし、多様なロボットの足回りとして活用できることを目指した開発中の電動ユニット。パートナー企業が自律走行やAIなどの技術を組み合わせることで、物流、農業、土木建設といった様々な分野でロボットによる課題解決ができるよう取り組んでいる。

今回の展示では、悪路コースを難なく走破する試作機の走行を披露する。加えて、リニア設備検査ロボット、果樹園での作物センシングロボット、工事従事者を危険から守る情報表示ロボット、自動配送ロボットなど、7つのパートナー企業との取り組み内容や実機を紹介し、多彩なロボットたちの仕様や特長を展示する。

ソラコムは、MITRAにおける通信およびデータ活用の実証実験で協業しており、電動ユニットに通信モジュールとIoTプラットフォームSORACOMを活用している。これにより、リアルタイムで車両の稼働状況やGPS位置情報をクラウドに連携し、稼働データをもとにした可視化や遠隔サポート、メンテナンス支援、将来の製品開発への活用など、モビリティサービスの高度化に向けた取り組みを進めている。

スズキとソラコムは、2024年2月にモビリティサービス分野におけるIoT技術の活用に関する合意書を締結しており、今回の展示はその協業の一環としての取り組みを紹介するものだ。両社は、持続可能な社会の実現に向けて、人々の生活や産業を支える新たなモビリティサービスの創出を目指し、技術実証と事業化の検討を引き続き進めていく。

「2025国際ロボット展」は、12月3日から12月5日まで東京ビッグサイトにて開催される。