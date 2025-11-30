家族向け＆女性目線のカスタムカー、初出展の「パパママカーズ」が提案へ…Japan Mobility Show Kansai 2025

パパママカーズは、12月5日から7日までインテックス大阪で開催されるJapan Mobility Show Kansai 2025／第13回大阪モーターショーに初出展すると発表した。

【画像全4枚】

12月6日にはスペシャルゲストとしてつるの剛士さんが1日アンバサダーに就任し、パパママカーズの魅力を来場者に伝える。

パパママカーズは、ららぽーと堺店やららぽーと湘南平塚店などショッピングモールに店舗を展開している。女性や家族が気軽に立ち寄れる明るい雰囲気のもと、「お気に入りの服を選ぶように車の色を選べる」という新しいカーライフスタイルを提案している。

パパママカーズとアンバサダーのつるの剛士氏

12月6日のスケジュールは、午前11時30分から11時45分にメインステージでつるの剛士のトークショー、午後1時から1時30分にパパママカーズブース（HALL 6B）でアンバサダー就任式と市口代表とのトークショー、午後3時から3時30分にもトークショーが予定されている。

同社は「あなただけの色で、あなただけのCAR LIFEを」をコンセプトに、従来の男性中心のカーショップのイメージを刷新し、女性目線・家族目線でのカスタムカー提案を行っている。また、2025年11月24日には大阪府泉南市の泉南ロングパークにて初の大型オーナーズイベント「PAPAMAMA CAR'S meets the colors Day」を開催している。

店舗は大阪府堺市と神奈川県平塚市のららぽーと内にあり、営業時間は10時から21時までだ。