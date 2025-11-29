ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

届いてすぐに装着できる！スズキ『ジムニーシエラ/ノマド』専用スポーツバンパーが発売

ラスターが展開する軽・コンパクトカーのカスタムパーツブランド・Spiegel（シュピーゲル）から、スズキ『ジムニーシエラ/ジムニーノマド』専用の「Spiegel. Racing スポーツバンパー フロント（シボ黒・塗装済み仕様）」が新発売。

同製品は、バンパーをショート化することでアプローチアングルを拡大し、ジムニーのオフロード性能を引き上げるスポーツデザインモデルだ。

最大の特徴は、塗装済み（シボ黒仕上げ）で届けられる点だ。別途塗装工程を必要とせず、届いたその日に装着できる。シボ塗装ならではの上質なマット質感と傷の目立ちにくさにより、街乗りからアウトドアシーンまで幅広くマッチする。

ABS製の軽量ボディで、強度と施工性を両立。純正フォグランプにも対応し、デザイン性と機能性のバランスを追求している。

対応車種はスズキ・ジムニーシエラ（JB74W 2025年10月まで）とジムニーノマド（JC74W 2025年10月まで）で、2025年11月以降の5型には非対応となる。価格は9万6800円（税込）、送料は5500円（税込）で、納期は約1週間（欠品時は2～3か月）となっている。

《ヤマブキデザイン》

