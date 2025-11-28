トヨタ「ミライドン」とホンダ「コライドン」、2台のポケモンモビリティがそろい踏み…Japan Mobility Show Kansai 2025

ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

12月5～7日にインテックス大阪で開催されるJapan Mobility Show Kansai 2025／第13回大阪モーターショーに、トヨタ『ミライドン』とホンダ『コライドン』が登場する。

今回のモーターショーではトヨタ自動車とホンダが制作した次世代モビリティが展示される。トヨタはミライドンを出展。ポケモンとのコラボレーションで「大人の本気が子どもの夢になる」をテーマとしている。ミライドンは四足歩行が可能なリミテッドモードとバイクのように走行できるドライブモードを持つ。

ホンダはコライドンを展示する。これはゲーム『ポケットモンスター スカーレット』に登場するコライドンの実物大の形状を忠実に再現したものだ。

両モデルとも事前予約によりライド体験が可能だが、利用には大阪モーターショーの入場券が必要になる。予約は専用サイトで各日午前8時から当日分の受付を開始する。

大阪モーターショーの会場はインテックス大阪2号館の「次世代モビリティコーナー」。入場料は一般が当日券2000円、前売券1800円。大学・専門学生は当日券1500円、前売券1300円。高校生以下と障碍者手帳所持者は無料となっている。なお、終演2時間半前から入場できるレイトチケットは1300円で前売なしで販売される。

《森脇稔》

