ホンダの体験型イベント「Enjoy Honda 2026」、2026年4月の栃木を皮切りに全国4県で順次開催

ホンダは、顧客体験型イベント「Enjoy Honda 2026(エンジョイホンダ2026)」を2026年4月4～5日の栃木県での開催を皮切りに、福岡県、宮城県、静岡県で順次開催すると発表した。

Enjoy Hondaは、ホンダのモータースポーツや二輪・四輪・パワープロダクツ製品を「見て、遊んで、体感」することを目的としたイベントで、2001年の初開催以来、のべ117万人を超える来場者を迎えている。

2026年も幅広いラインアップの最新ホンダ製品に触れることができる「製品展示」や、間近で観覧できる大迫力のモータースポーツプログラム「トライアルバイクショー」など、これまで好評を得ている参加体験型プログラムを数多く実施する。

体験型プログラムとしては、UNI-ONE体験、スーパーフォーミュラ タイヤ交換チャレンジ(中学生以上限定)、Honda SENSING同乗体感、Hondaキッズメカニック、親子で学ぼう!交通安全教室(お子様限定:3歳から小学3年生)、HondaJet ふあふあバルーン(子供限定)などを用意している。

モビリティリゾートもてぎ(栃木県)と富士スピードウェイ(静岡県)での開催時には、それぞれ全日本スーパーフォーミュラ選手権やスーパー耐久シリーズ2026といった主要レースと併せて、『N-ONE』による参加型モータースポーツ「N-ONE OWNER'S CUP」の熱戦も観戦できる。

ホンダは今後も顧客とのあらゆる接点の場で質の高いブランド体験・コミュニケーションの場を提供し、顧客から愛され続けるブランドとなることを目指す、としている。

《森脇稔》

