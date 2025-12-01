ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

トヨタやホンダなど自動車8社が参加の米「IONNA」、カリフォルニア州でEV充電網を大幅拡大へ

トヨタやホンダなど自動車8社が参加の米「IONNA」がカリフォルニア州でEV充電網を大幅拡大へ
  • トヨタやホンダなど自動車8社が参加の米「IONNA」がカリフォルニア州でEV充電網を大幅拡大へ

自動車メーカー8社による合弁企業IONNAは、米国カリフォルニア州における電気自動車(EV)充電ネットワークの大幅な拡充を発表した。

今後3年間で同州に2億5000万ドル以上を投資する計画だ。

IONNAは、サンフランシスコ、サクラメント、サンディエゴ、サンノゼ、ウェストミンスターの5都市で充電ステーション「リチャージェリー」のオープニングセレモニーを開催した。カリフォルニア州では既に1000拠点以上を契約しており、これは全米で契約済みの4000拠点超の一部に過ぎない。現在、全米で1100拠点以上が建設中または建設完了段階にあるという。

IONNAは充電体験の質を重視し、カリフォルニア州で「EV教育プログラム」を立ち上げた。新規EV購入者に電動モビリティのメリットを伝えるとともに、充電ネットワークの理解を深めてもらう狙いだ。各ステーションのオープン後、IONNAのアンバサダーが地元ディーラーやEVグループと協力してイベントを開催し、EV購入を検討中の人々に充電の実態を体験してもらう。

プラグ&チャージ機能の対応車種も拡大している。創業メンバーである8社のうち、BMW、ゼネラルモーターズ、ヒョンデ、キア、メルセデスベンツの5社が既に統合済みで、ホンダ、ステランティス、トヨタの3社も2026年末までに統合予定だ。さらに新たにリビアンとフォードの車両も対応し、フォードのブルーオーバル充電ネットワークの正式メンバーとなった。

IONNAは、BMW、ゼネラルモーターズ、ホンダ、ヒョンデ、メルセデスベンツ、キア、ステランティス、トヨタの世界的自動車メーカー8社による合弁企業。2030年までに3万拠点以上の超高速充電ポイントを展開し、都市部と長距離の両方でEVモビリティを実現する目標を掲げている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ自動車

ホンダ（本田技研工業）

EV充電

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES