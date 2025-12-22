ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

東京ガスのEV充電サービス「EVrest」、昭島市民総合交流拠点に導入…災害時の無償開放も

EVrestの仕組み
  • EVrestの仕組み
  • 昭島市民総合交流拠点の外観
  • EV充電器の設置状況

東京ガスは、昭島市民総合交流拠点施設「イーストテラス・サブスリー」に、電気自動車充電サービス「EVrest(イーブイレスト)」を導入したと発表した。同時に東京都昭島市と災害時の充電器利用に関する協定書を締結した。

【画像全3枚】

今回の取り組みは、昭島市および昭島ガスと2022年5月に締結した「カーボンニュートラルのまちづくりに向けた包括連携協定」に基づくもの。

EVrestは専用アプリを通じて簡単な操作でEVへの充電指示や料金の支払いが可能となる利便性の高い充電環境をEVユーザーに提供するサービスだ。

従来は充電時間に基づき充電料金を算出するシステムを採用していたが、本物件では特定計量器を設置することで、実際に計量された充電量に対して充電料金を算出する電力量課金が可能になった。

また、協定書の締結を通じ、大地震や豪雨等の災害時に、昭島市が保有する公用車に対し、東京ガスが充電器を無償開放することで、情報収集や物資運搬等のための稼働を支援し、地域のレジリエンス強化にも貢献する。

なお、12月20日からEVrestを使用している昭島市立昭和公園の立体駐車場においても同様に電力量課金システムを導入するとともに、協定書に定める内容を適用する。

東京ガスは今後もEVの普及拡大のため、EVrestの導入を推進し、カーボンニュートラル社会の実現に貢献していく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

東京ガス

EV充電

カーボンニュートラル

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES