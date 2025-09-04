ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

三菱自動車や東京ガス、電動車の遠隔充電制御実証へ…モニター募集も開始へ

電動車の遠隔充電制御実証のスキーム
  • 電動車の遠隔充電制御実証のスキーム

三菱自動車、東京ガス、Natureの3社は9月4日、東京都の「家庭の環境アクション推進事業」に採用された電動車の遠隔充電制御実証について、2025年度下期より開始することを合意したと発表した。

あわせてモニターの募集を2025年9月5日より開始する。

東京都は2025年5月の「ゼロエミッション東京戦略 Beyond カーボンハーフ」で、2030年までに都内の新車販売台数（乗用車）に占める非ガソリン車割合を100%にする目標を掲げている。電動車の更なる普及を見据え、帰宅後の夕方に充電需要が集中することを避け、電力供給を安定させるため、充電する時間を最適化する制御が求められる。

3社は、車両データ（車両SOCなど）・電力市場価格・宅内消費電力等を連携させて、充電時間帯を最適化する遠隔充電制御システムを構築し、地域の電力需給ひっ迫の抑制、CO2削減と需要家の電気料金低減に貢献することを目指す。

本実証では、電動車のコネクティッド技術を通じて取得した車両データと、電力市場価格をもとに充電計画を策定し、遠隔指令で自宅の充電器を自動制御する。

また、戸建住宅では、充電時に契約容量を超過してブレーカーが遮断されることが課題になっている。本実証では、宅内消費電力と連携することで、契約容量を超過しそうな場合には、充電計画を自動的に調整し、ブレーカー遮断を回避する。さらに、太陽光発電設備設置世帯では、余剰電力に応じて充電計画を最適化することで、発電電力の自家消費の最大化を図る。

本実証のモニター対象は、東京都内戸建住宅で三菱自動車のコネクティッドサービスに加入している『アウトランダーPHEV』を自宅の屋外コンセントから充電している世帯。また、「Nature EV Switch」および「Nature Remo E」の設置が可能で、Wi-Fi環境を用意できることが条件となる。

3社は、東京ガスのエネルギーマネジメント技術、三菱自動車のコネクティッド技術、Natureの充電制御技術を活かしながら、本実証を通じて遠隔制御に関する受容性、CO2削減量、電力需給ひっ迫回避効果などの社会的効果、ならびに経済性について総合的に検証し、事業化に向けて検討を進めていく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

三菱自動車

東京ガス

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES