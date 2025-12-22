ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

双方向充電技術「V2X」実用化へ、シジェナジーとモビリティハウスが白書を共同発表

シージェナジーとザ・モビリティハウス・エナジーが共同ホワイトペーパー「双方向充電の基礎と応用」発表
エネルギー貯蔵システム技術を手がけるシジェナジーと、ドイツ・ミュンヘンを拠点とするエネルギー柔軟性アグリゲーター兼トレーダーのモビリティハウスエナジーは、「双方向充電の基礎と応用」と題した白書を共同で発表した。

本白書は、欧州各地での商用Vehicle-to-Grid(V2G)展開における先行者としての経験を基に、Vehicle-to-Everything(V2X)双方向充電技術が、再生可能エネルギーのさらなる導入を可能にし、分散型エネルギー・イノベーションの次なる章を切り拓くことで、グローバルなエネルギー柔軟性戦略の中核となることを示している。

世界的に電動化が加速し、特にEVの普及が急速に進む中、Vehicle-to-Grid(V2G)技術は、電力システムを安定化させ、分散型の柔軟性を引き出すための不可欠な手段として台頭している。

本白書では、V2X技術およびアーキテクチャの包括的な概要、業界連携の強化とエコシステムの成長を促進するための指針、現在の技術成熟度と将来の市場動向に関する洞察を提供する。

V2X双方向充電が、再生可能エネルギーの統合を支援し、ピーク需要を緩和し、電力網の安定性を強化する上で果たす戦略的な役割を強調している。ISO 15118-20の継続的な展開、双方向対応EVの成熟、さらに動的料金やフレキシビリティ市場といった市場メカニズムの拡大と相まって、V2Xは2025年から2030年にかけて急速な発展を遂げると見込まれている。

今後、V2Xは住宅用太陽光発電(PV)、定置型蓄電池、仮想発電所(VPP)との統合がますます進むと考えられている。この融合により新たな経済的可能性が開かれ、EVユーザーは電力系統サービスを通じて収益を得られるようになると同時に、電力システムはより高い効率性と信頼性をもって運用できるようになる。

本白書では、太陽光発電、家庭用蓄電池、双方向DC充電モジュールを単一の高効率エネルギーシステムに統合するシジェナジーのDC結合アーキテクチャを紹介している。変換損失を低減し、各国の電力系統コードへの適合を簡素化することで、この設計は双方向充電における新たな技術標準を打ち立て、さまざまな市場での円滑な導入を可能にする。

システムレベルでは、太陽光発電(PV)による電力が共通のDCリンクを介して車両バッテリーへ直接送られ、再生可能エネルギーによる完全な充電を可能にすると同時に、家庭のエネルギー経済性を向上させる。

シジェナジーが開発したスマートエネルギー管理プラットフォーム「mySigenアプリ」に搭載されたインテリジェント制御により、ユーザーはすべてのエネルギー資産にわたって優先順位や出力制限を細かく調整することができ、地域ごとの電力網条件や個々の使用ニーズに合わせて、エネルギーシステムがシームレスに適応することを可能にする。

ネイティブのブラックスタート機能により、追加のハードウェアを必要とせず、停電時でもEVバッテリーから家庭負荷へ給電できるため、エネルギーレジリエンスがさらに強化される。

このアーキテクチャは、消費者向け用途と系統側サービスの両方を想定して設計されており、EMSおよびVPPとのインターフェースを標準搭載している。これにより、EVは太陽光発電や定置型蓄電池と並んで、フレキシビリティ市場への参加が可能になる。

電力系統に制約のある地域では、PVと蓄電池を組み合わせることで、最大25kWの強化された家庭用急速充電を実現できる。この統合的なアプローチは、V2X導入に向けた実用的かつスケーラブルな道筋を提供し、ユーザーのROIを向上させるとともに、柔軟性と再生可能エネルギー主導のエネルギーシステムへの移行を支援する。

共同で発表された本白書は、双方向充電がもはや理論上の概念ではなく、現代の電力システムにおいて導入可能で、スケーラブルかつ経済的に成立するリソースであることを強調している。

シジェナジーのハードウェアおよびAIインテリジェンスと、モビリティハウスエナジーのエネルギー柔軟性およびアグリゲーションに関する専門知識を組み合わせることで、本白書は業界内の対話を活性化し、欧州全体での市場導入を加速させることを目的としている。

《森脇稔》

