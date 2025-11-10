ジャパンモビリティショー2025が閉幕！ 来場者数は101万人…ワクワクする未来は見つかったか？

10月29日のプレスデーから開催されていたジャパンモビリティショー2025が、11月9日に閉幕した。主催の日本自動車工業会は9日、来場者数を101万人と発表した。前回のジャパンモビリティショー2023は111万2000人だったのでやや減った。

【画像全20枚】

ジャパンモビリティショー2025は「ワクワクする未来を、探しに行こう！」をコンセプトに、「みんながワクワクし、一緒に考え、未来を創り上げていく」という想いを込めて開催された。

「豊かで夢のあるモビリティ社会の構築」をめざし、自動車産業の枠を超え、IT・通信・エレクトロニクス産業や、スタートアップ企業など、最終的に過去最多となる合計522 の企業・団体が参加した。

自工会では、「モビリティは単なる移動手段ではなく、人々の心を支え、時に心を動かし、生活の記憶や価値観さえも形づくってきた。これからの未来に向け、不確実な時代だからこそ、多岐にわたる産業と手を取り合い、『モビリティがもたらす明るい未来』への希望を、人々に届けていく」とコメントしている。

ジャパンモビリティショー2025企画と来場者数

○Tokyo Future Tour 2035：31万1235人

○Mobility Culture Program：34万6151人

○未来モビリティメーカー参加者数：延べ1万0855 人

○子供向け職業体験型施設「Out of KidZania in Japan Mobility Show 2025」体験者数：2万6906人

ソーシャルインパクト

○SNS 総発話量：48万3858件

○公式 SNS 総インプレッション量：約5362万インプレッション

○Japan Mobility Show 公式アプリ：23万9667ダウンロード

Startup Future Factory

Pitch Contest & Awards 結果（スタートアップ企業 118 社参加）

○シード/アーリー部門

グランプリ：株式会社パワーウェーブ（for Mobility）

優秀社：株式会社 mairu tech（with Mobility）

優秀社：レコテック株式会社（beyond Mobility）

○ミドル/レイター部門

グランプリ：株式会社 Leaner Technologies（for Mobility）

優秀社：Terra Charge 株式会社（with Mobility）

優秀社：株式会社 Spectee（beyond Mobility）