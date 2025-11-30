日常か、非日常か？ ヤマハ『NMAX155』とホンダ『ADV160』を徹底比較！…11月のモーターサイクル記事ベスト5

11月に掲載されたモーターサイクルに関する記事について、アクセス数を元に、独自ポイントで集計したランキングです。1位となったのは、ヤマハ『NMAX155』とホンダ『ADV160』の比較記事でした。今注目されているモーターサイクル記事をチェックしましょう。
上質さとスポーツ性を併せ持つヤマハ『NMAX155』、そしてギア感と遊び心を備えるホンダ『ADV160』に試乗。どちらのモデルもなにかと便利に使える最新の軽2輪スクーターだが、それぞれどんな個性を持っているのか。
ヤマハ発動機は11月19日、原付一種クラスの新型電動スクーター『JOG E（ジョグ イー）』を、12月22日より東京・大阪の地域限定で先行発売すると発表した。
ホンダモーターヨーロッパ・リミテッドは11月4日、「EICMA 2025」において、新型スポーツツアラー『CB1000GT』を世界初公開した。日本での販売も計画しており、SNSでは「4気筒1000ccツアラーは神なんよ」など高評価の声が集まっている。
ヤマハ発動機は、人気のミドルクラススーパースポーツ『R7（YZF-R7）』の2026年モデルを欧州で発表した。新型R7は、より洗練された走行体験と信頼性の向上を目指し、大幅な技術革新を遂げている。
ヤマハ発動機がインドで発表した2台の電動スクーターに、日本のファンも注目。SNSでは「普通に欲しいよ」「スペック気になる」といったコメントが集まっている。