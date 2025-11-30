ホーム モーターサイクル 新型車 記事

日常か、非日常か？ ヤマハ『NMAX155』とホンダ『ADV160』を徹底比較！…11月のモーターサイクル記事ベスト5

ヤマハ NMAX155 & ホンダADV160
  • ヤマハ NMAX155 & ホンダADV160
  • ヤマハ JOG E（ジョグ イー）
  • ホンダ CB1000GT
  • ヤマハ R7（YZF-R7）2026年モデル
  • ヤマハ AEROX E

11月に掲載されたモーターサイクルに関する記事について、アクセス数を元に、独自ポイントで集計したランキングです。1位となったのは、ヤマハ『NMAX155』とホンダ『ADV160』の比較記事でした。今注目されているモーターサイクル記事をチェックしましょう。


1位） スクーターに求めるのは日常か、非日常か？ “個性つよつよ”な2台、ヤマハ『NMAX155』とホンダ『ADV160』を徹底比較！：199 Pt.

上質さとスポーツ性を併せ持つヤマハ『NMAX155』、そしてギア感と遊び心を備えるホンダ『ADV160』に試乗。どちらのモデルもなにかと便利に使える最新の軽2輪スクーターだが、それぞれどんな個性を持っているのか。
ヤマハ『NMAX155』とホンダ『ADV160』





2位） ヤマハのEVスクーター『JOG E』が約16万円で登場！「手に入りやすい」「50ccより安い！」など注目集まる：105 Pt.

ヤマハ発動機は11月19日、原付一種クラスの新型電動スクーター『JOG E（ジョグ イー）』を、12月22日より東京・大阪の地域限定で先行発売すると発表した。
電動スクーターの新スタンダードモデル





3位） 「4気筒1000ccツアラーは神」ホンダの新型スポーツツアラー『CB1000GT』初公開に、「ほぼパーフェクト」など絶賛の声：85 Pt.

ホンダモーターヨーロッパ・リミテッドは11月4日、「EICMA 2025」において、新型スポーツツアラー『CB1000GT』を世界初公開した。日本での販売も計画しており、SNSでは「4気筒1000ccツアラーは神なんよ」など高評価の声が集まっている。
開発コンセプトは「High Performance Tourer 速く、遠くまで快適に」





4位） ヤマハ『R7』が全面進化！ 電子制御、シャシー刷新で示す「ミドルスーパースポーツの新たな可能性」：62 Pt.

ヤマハ発動機は、人気のミドルクラススーパースポーツ『R7（YZF-R7）』の2026年モデルを欧州で発表した。新型R7は、より洗練された走行体験と信頼性の向上を目指し、大幅な技術革新を遂げている。
「R1」ゆずりの6軸IMU搭載、フレームも「ほぼ全て変更」





5位） 「かっこいいな…」「普通に欲しい」インドで発表、ヤマハの新型電動スクーター2モデルに日本のファンも注目！：49 Pt.

ヤマハ発動機がインドで発表した2台の電動スクーターに、日本のファンも注目。SNSでは「普通に欲しいよ」「スペック気になる」といったコメントが集まっている。
『AEROX E（アエロックス イー）』と『EC-06（イーシー ゼロシックス）』　


《レスポンス編集部》

