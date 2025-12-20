日産『セレナ』に新カスタム「AUTECH LINE」初登場！ アウトドア向けモデルも

日産モータースポーツ＆カスタマイズは12月18日、マイナーチェンジしたミニバン『セレナ』に新たなカスタムカー「AUTECH LINE（オーテックライン）」と、荷室スペースに大容量の収納ボックスを備えたモデル「マルチボックス」を設定すると発表した。

【画像】日産モータースポーツ＆カスタマイズの『セレナ』カスタムタイプ

また、カスタムカー「AUTECH（オーテック）」、「AUTECH SPORTS SPEC（オーテックスポーツスペック）」や車中泊仕様車「マルチベッド」、「ステップタイプ」、「ライフケアビークル（LV）」シリーズをマイナーチェンジした。「AUTECH」、「AUTECH SPORTS SPEC」3月中旬より、その他モデルは全車2月12日より発売する。

◆セレナに初設定の「AUTECH LINE」

日産 セレナ AUTECH LINE

新登場の「AUTECH LINE」は、さりげない個性やこだわりをクルマに求める顧客に向けて、車種ごとに最適化した特別なカスタマイズを施した新シリーズ。『キャラバン』『ノート』『ルークス』に続いて、セレナに初設定された。

メタル調フィニッシュのドアミラーを採用したほか、ダーク金属調シルバーの専用16インチアルミホイールとダーククロムのフロントグリルフィニッシャーを装備。質感を高め、引き締まった印象を与えるデザインとした。

日産 セレナ AUTECH LINE

シート素材には、しっとりとした触感と包まれる心地よさをもたらす次世代シート素材「テーラーフィット」を、７人乗りに加えて8人乗りグレードにも採用している。

価格は333万8500円（ハイウェイスターV、2WD）から。

◆趣味の空間、アウトトドアにも最適な「マルチボックス」

日産 セレナ マルチボックス

「マルチボックス」は、2列シート・5人乗りのシートレイアウトと、ベンチ・テーブルとしても使用可能な大容量の収納ボックスを備えたモデル。荷室スペースに設置した収納ボックスは上面と側面が開閉でき、荷物の出し入れの利便性を図ったほか、ボックス内部にも開閉可能な仕切りを備えて、荷物を整理して収納することができる。

アウトドアアイテムなどの趣味の道具を整然と積めるだけでなく、災害時の非常持出し用品の保管場所などとしても活用できる。ボックス上にも荷物を乗せることができ、荷室を上下の空間で有効活用ができるほか、ボックス上面の天板の一部を持ち上げてテーブルとして使用することで、ボックスをベンチにして食事やデスクワークなどにも活用できる。

日産 セレナ マルチボックス

耐水性、撥水性に優れたCORDURA製の生地を採用したベッドマットをオプション設定し、車中泊仕様車としての使用も可能とした。

価格は357万2800円（X XVパッケージ、2WD）から。

◆既存ラインアップも続々マイナーチェンジ

今回のマイナーチェンジでは、ベース車のセレナと同様に「AUTECH」、「AUTECH SPORTS SPEC」、「マルチベッド」、「ステップタイプ」、「ライフケアビークル（LV）」シリーズにおいても、エクステリアデザインを刷新した。

日産 セレナ AUTECH SPORTS SPEC

機能面ではGoogle搭載の最新NissanConnectインフォテインメントシステムや、より安心で安全な運転を支援する最新のカメラ技術を用いた「インテリジェントアラウンドビューモニター」などを搭載。

「マルチベッド」では、CORDURA製ベッド生地を選択可能としたほか、「ステップタイプ」に「LUXION」グレードを追加。さらに、「チェアキャブ スロープタイプ」ではオプションの「防水シート」と「助手席スライドアップシート」の設定車種を拡大した。