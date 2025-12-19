ホーム モーターサイクル 新型車 記事

「青い相棒」ヤマハが待望の新型オフ車『WR125R』発売へ、価格は53万9000円

ヤマハ WR125R ABS
  • ヤマハ WR125R ABS
  • ヤマハ WR125R ABS
  • ヤマハ WR125R ABS
  • ヤマハ WR125R ABS
  • ヤマハ WR125R ABS
  • ヤマハ WR125R ABS
  • ヤマハ WR125R ABS
  • ヤマハ WR125R ABS（ディープパープリッシュブルーソリッドE）

ヤマハ発動機販売は、幅広い路面状況に適応するマルチポテンシャルを備えたオン・オフモデルの新製品『WR125R ABS』を2026年1月30日に発売すると発表した。価格は53万9000円（税込）。3月のモーターサイクルショーでコンセプトがサプライズ展示され、ファンの間で話題となっていたモデルが、いよいよ市販化だ。

【画像】ヤマハ WR125R ABS

◆オフロードの世界に飛び込める青い相棒

ヤマハ WR125R ABS（ディープパープリッシュブルーソリッドE）ヤマハ WR125R ABS（ディープパープリッシュブルーソリッドE）

「オフロードの世界に飛び込める青い相棒」をキーワードに、タウンユースやオンロードツーリングでの扱いやすさはもちろん、舗装路からオフロードへシームレスに駆け抜け楽しめる、ファンライド性能を追及したモデルだ。

主な特徴は、日常使いからオフロード走行まで、幅広いフィールドでさまざまな乗り方に呼応する水冷・SOHC・4バルブ・VVA（可変バルブ）・FI・124cc水冷エンジンを搭載。VVAの搭載により、全域で優れた出力・トルク特性を発揮する。オフロード走行のみならず、オンロードにおいても交通の流れにスムーズに順応できるような加速から高速域での性能を実現している。

また、低速トルクを充実させた2次減速比との相乗効果により、発進・停止を繰り返すような場面でも発進しやすく、余裕を持って交通の流れに乗ることができる。なお、40km/リットル以上の高い燃費性能を誇り、8.1リットルの燃料タンクと相まって、日常の通勤・通学はもちろん、オフロード走行を含むツーリングなどでも安心の航続距離を実現した。

ヤマハ WR125R ABSヤマハ WR125R ABS

◆オンからオフまで全域で扱いやすく軽快な走り

フロントには、インナーチューブ径41mmのサスペンションを採用。減衰特性とバネ定数のバランスを取ることに加え、アウターチューブの底部分にオイルロックピースを採用。ストロークは215mmとし、優れたクッション性と足つき性の両立を図っている。

リアには、リンク式のモノクロスサスペンションを採用。リアアームとクッションユニット間にリンク構造を組み込むことで、レバー比を変化させ、ソフトな乗り心地と高荷重時での優れたダンピング特性を合わせて実現している。また、ショックアブソーバーはガス封入式としてキャビテーション発生を抑止し、連続走行時の性能を安定化。ホイールトラベルは187mmだ。

ヤマハ WR125R ABSヤマハ WR125R ABS

フロントブレーキは直径267mmディスクローターと2ポッドキャリパー、リアは直径220mmディスクローターとシングルポッドキャリパーを組み合わせている。いずれも、パッド材質など摩擦系と、レバー比などの入力系との相互バランスを整えており、オフロードからオンロードまでさまざまなシーンで、コントロール性に優れた制動力を発揮。なおフロントブレーキにはABSを装備している。

前後・左右にポジション移動しやすいフラットシートを採用した。外装カバーは凹凸が少ない形状に作り込み、ライディングポジションの自由度の高さと、スタンディング・シッティングポジションの移行をスムーズにしている。さらに、ステップワークを使ってのコントロール性に配慮して、左右幅の広いフットレストを採用している。

◆最新のヤマハオフロードデザインと機能

ヤマハ WR125R ABS（ディープパープリッシュブルーソリッドE）ヤマハ WR125R ABS（ディープパープリッシュブルーソリッドE）

「Feel the YAMAHA offroad spirit!」をデザインコンセプトとし、水平基調をベースに、時代に合わせた広い面を大胆に使ったデザインを施した。さらにエンジンの腰上（シリンダー、シリンダーヘッド）をブラック塗装し、ヘッドランプとポジションランプを上下に2分割したヘッドライトカウルを採用することで、凝縮感を強調。なおヘッドランプにはLEDを採用し、コンパクトながらも高い視認性を有している。

LCDマルチファンクションメーターには、速度計/タコメーターのほか、オドメーター、トリップメーター、燃料計および瞬間/平均燃費表示、時計、ギアインジケーター、VVA作動インジケーターなどをコンパクトにレイアウトしている。

ヤマハ WR125R ABSヤマハ WR125R ABS

専用アプリ「Y-Connect （Yamaha Motorcycle Connect）」をインストールしたスマートフォンと車両を接続することで、電話着信、メール受信、バッテリー残量などの情報をメーターに表示できる。

カラーは、新色の「ディープパープリッシュブルーソリッドE」と「ヤマハブラック」をラインアップ。価格は53万9000円（税込）で、年間販売計画は1300台となる。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ヤマハ モーターサイクル

ヤマハ発動機

注目の記事

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES