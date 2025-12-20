普通二輪免許で乗れるトライアンフに新型登場！ 82.9万円から買える『スラクストン400』と『トラッカー400』

トライアンフモーターサイクルズジャパンは12月16日、普通二輪免許で運転できる400ccモダンクラシックシリーズに新型『Thruxton 400（スラクストン400）』と『Tracker 400（トラッカー400）』を発表した。すでに予約注文受付を開始し、2026年3月の発売を予定している。

【画像】普通二輪免許で乗れる400ccの新型トライアンフ

数々の受賞歴を誇る400シリーズに、待望の新型2モデルが加わる。Thruxton 400はアイコニックなカフェレーサーを現代的に再解釈し、刺激的でスポーティーなライディング体験を提供。Tracker 400はフラットトラックのスピリットにトライアンフのDNAを融合し、アグレッシブで自信に満ちたライディング体験を実現する。

両モデルとも、単気筒のTRエンジンがさらに進化。最高出力42psを9000rpmで発揮し、クラス最高レベルの高回転域を実現した。

◆伝説の名を新世代のために再構築した「Thruxton 400」

トライアンフ スラクストン400

伝説の名“Thruxton”を現代的に再解釈したモデルとして復活させた新型Thruxton 400。歴史上、カフェレーサーの中心として称えられてきたスラクストンは、常にスタイル、パフォーマンス、そして強い個性を体現してきた。

そのスピリットを新世代に向けて再構築し、時代を超えるデザインと最新のエンジニアリングを高次元で融合。スラクストンならではの世界観を現代のライダーに届ける。

クラシックなトライアンフのエンジンプロファイルに、流麗なラインとシャープな現代的造形を融合させたスカルプトデザインのフューエルタンクを組み合わせ、トライアンフのトライアングルバッジがその存在感を際立たせる。

トライアンフ スラクストン400

新設計のフェアリングにはクラシックな丸型LEDヘッドライトを内蔵し、スポーティーで洗練されたバーエンドミラーとのコントラストが、伝統と革新の美しい融合を演出する。クリップオンハンドルによりフロントエンドを低く構え、よりアグレッシブなスタンスを実現。

ボディカラーに合わせたバレットタイプのシートカウル、短縮されたリアマッドガードとナンバープレートハンガー、そしてコンパクトなLEDテールライトが、ミニマルで目的性の高いリアビューを完成させている。流れるようなエキゾーストラインを描くアップスポーツサイレンサーが、全体のスタイルを美しく引き締める。

全4色の鮮やかなカラースキームには、フューエルタンク、フェアリング、シートカウルに洗練されたグラフィックとスポーティーなコントラストアクセントを採用し、マット・ファントムブラックのサイドパネルには「Thruxton」の名を刻んだアルミニウム仕上げのバッジをあしらい、モデルのアイデンティティを際立たせた。

カラーはファントムブラック、カーニバルレッド、パールメタリックホワイト×ストームグレー、メタリックレーシングイエローの4色展開。

◆走りを研ぎ澄ましたスポーティーライド

トライアンフ スラクストン400

新設計のシャシーと改良されたサスペンションセッティングが、よりシャープでレスポンスの高いフィーリングを生み出し、スポーティーなハンドルとフットペグポジションが、ライダーを積極的に走りへと引き込む。新採用のクリップオンハンドルは『Speed 400（スピード400）』比で40mm狭く、246mmも低く設定され、リアフットペグは86mm後方、27mm上方に配置。これによりライダーの体重は自然に前方へと導かれ、真のカフェレーサーらしいスポーティーなライディングポジションとした。さらに795mmのシート高により、幅広いライダーに対応する乗りやすい設計だ。

フロントにはスポーティーな安定感とレスポンスを追求して最適化された、ブラックアルマイト仕上げの43mm倒立フロントフォークを採用し、135mmのストローク量を確保。リアには、プリロード調整が可能なガス式モノショックリアサスペンションユニットを装備し、130mmのホイールトラベルにより、集中力を高めた俊敏なライディング体験を実現する。タイヤにはピレリ製Diablo Rosso IVを装着。積極的なライディングやあらゆる天候条件で抜群のグリップを提供する。

トライアンフ スラクストン400

アナログスピードメーターとLCDタコメーターを組み合わせ、USB-C充電ポートを装備。さらに、ライド・バイ・ワイヤ・スロットル、切替式トラクションコントロール、トルクアシストクラッチ、ABSを備え、あらゆるシーンで高い安心感を提供する。

メーカー希望小売価格はファントムブラック、カーニバルレッド×アルミニウムシルバーが82万9000円、パールメタリックホワイト×ストームグレー、メタリックレーシングイエロー×アルミニウムシルバーが84万9000円（いずれも消費税込）。

◆ロードで味わうフラットトラック・スタイル「Tracker 400」

トライアンフ トラッカー400

新型Tracker 400は、フラットトラックレースからインスピレーションを得た、無駄を削ぎ落とした美学と、競い合うスピリットを凝縮させた。

彫り込まれたニーグリップ形状を備えるトラッカースタイルのフューエルタンクは、フライスクリーンやボディカラーに合わせたシートカウルと美しく調和。さらに、ダブルスポークパターンを採用した新設計のホイールには、優れたオフロードパフォーマンスを発揮し安定感をもたらすピレリ製MT60 RSタイヤが装着されている。

またトライアンフのモダンクラシックバイクとして共通するパウダーコート仕上げのエンジンカバーと、機械切削加工で仕上げられたシリンダーヘッドフィンを備えた象徴的なエンジン外装を採用。フロントにはクラシックな丸型LEDヘッドライト、リアには流麗な2本出しアップサイレンサーを装備し、随所に紛れもないトライアンフDNAが息づいている。

トライアンフ トラッカー400

Tracker 400はレース由来の存在感あふれる3つのカラースキームを展開。フューエルタンクには大胆な「Tracker」ロゴを配し、シャープなレーシングストライプと、シートカウルへと自然につながるマッドスプラッターディテールが、力強いビジュアルインパクトを演出する。さらに、「400」の数字を掲げたナンバーボードは、フラットトラックレースのレジェンド達へのオマージュだ。

カラーはレーシングイエロー、ファントムブラック、アルミニウムシルバーの3色展開。

◆進化したライディングポジション

トライアンフ トラッカー400

Tracker 400はSpeed 400と比べてハンドルバー幅を23mmワイドに、位置を134mm低く設定し、よりダイナミックで存在感のあるスタンスを実現。フットペグは86mm後方、27mm上方へと再配置され、ライダーに自信に満ちたアグレッシブなポジションを提供。

専用シャシーとプレミアムなサスペンションセッティングを採用し、フロントには、ブラックアルマイト処理を施した43mm倒立フロントフォークを装備し、140mmのストローク量を確保。リアには、プリロード調整が可能なガス式モノショックリアサスペンションユニットを採用し、130mmのストローク量を誇る。ブロックパターンを備えたデュアルパーパスタイヤがスタイリングを完成させ、フラットトラックらしいルックスと、ロードユースに最適化されたグリップ力とハンドリングを両立している。

トライアンフ トラッカー400

先進のライダーテクノロジーを融合させ、停止時も安心の足つきのシート高805mmに加え、トルクアシストクラッチ、切替式トラクションコントロール、ABSを装備し、誰もが扱いやすく、走る楽しさを存分に味わえるライディングを実現する。メーターには、現代的なシングルダイヤルのアナログスピードメーターとデジタルタコメーターを組み合わせ、必要な情報をひと目で確認可能。配線類はすべてスマートに隠され、クリーンで時代を超越したトライアンフらしいルックスを保っている。

メーカー希望小売価格はレーシングイエロー、ファントムブラックが82万9000円、アルミニウムシルバーが84万9000円（いずれも消費税込）。