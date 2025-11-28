いすゞ、中型トラック『フォワード』改良…9速DCT「ISIM」と新安全装備採用

いすゞ自動車は11月27日、中型トラック『フォワード』を改良し、販売を開始したと発表した。

フォワードは、車両総重量7.5トンから22トンまでの幅広い車型ラインアップを提供し、物流現場の多様なニーズに応えてきた。今回の改良では、充実のラインアップはそのままに、運行シーンで求められる先進安全装備をさらに拡充するとともに、一部車型に軽量・高効率な4JZ1エンジンと9速DCT「ISIM(アイシム)」を新たに展開し、燃費性能と走行性能を一段と向上させた。

主な特長として、交差点の右左折時、対向歩行者に対し、衝突の危険性が高まった場合には、プリクラッシュブレーキ(PCB)が作動して衝突回避を支援、もしくは衝突被害を軽減する機能を全車に標準装備した。作動条件はウィンカー作動時で、検知対象は対向歩行者、検知対象速度は約5km/h以上、自車速度は約5～20km/hとなる。

また、交差点の左折時、車両左側方の順行自転車に対し巻き込みの危険性が高まった場合に、ブレーキが作動し、衝突被害を軽減する左折巻き込みブレーキ機能を全車に標準装備した。

レーンキープアシスト(LKA)には側方衝突抑制機能を搭載。車線変更時、隣接車線を走行する車両に対し、衝突の危険性が高まった場合には、LKAが作動し、車線内側に車両を戻すことで、衝突回避を支援する。この機能はPREMIUMパッケージ選択時に利用可能となる。

従来スムーサーFxのみに展開していた車間距離クルーズを、MT車にも展開。4HK1エンジン(154kW/177kW)およびDB6Aエンジン搭載MT車のADVANCEパッケージ以上選択時に利用できる。ミリ波レーダーとカメラにより先行車を検知すると、設定した車間距離を維持するように、エンジン・補助ブレーキなどにより加速・減速を自動で行い、ドライバーの疲労軽減と安全運行に貢献する。

エンジンについては、信頼性に定評のある4HK1がさらに進化。低回転域でのトルクアップを実現し、燃費性能と静粛性が向上した。

また、従来4HK1エンジン(140kW)を搭載していた一部車型に、『エルフ』で実績のある軽量な4JZ1エンジン(129kW)を採用。いすゞ独自開発の9速DCT「ISIM」との組み合わせにより、十分な積載性と必要出力を確保しながら、従来比で優れた燃費性能と、滑らかな発進性能・変速レスポンスを実現している。