ユーグレナのバイオディーゼル燃料「サステオ」、10トントラック2台で長距離輸送に利用開始

ユーグレナは12月17日、同社のHVO51%混合の次世代バイオディーゼル燃料「サステオ」が、ナカノ商会の10トントラックの燃料として利用されたと発表した。

今回の「サステオ」利用は、化石燃料からの変更によるCO2削減効果の高い大型車両での長距離輸送で実施された。2025年10月から11月までの約2か月間にわたり、ナカノ商会の幹線輸送を担う関西と関東を結ぶ10トントラック2台に対して使用した。

燃料供給については、「サステオ」の販売パートナー企業であるカメイが行い、車両への給油は石森石油が実施した。

10トントラックは、日本の物流・運送業務において広く使用される大型車両で、近年ますます需要が増える荷物の運搬において重要な役割を果たしている。重量物を積んだ状態での長距離輸送を達成するためには、短時間で効率の良い給油が可能な液体燃料の使用が不可欠だ。

「サステオ」を利用することで、EVと比べてバッテリーなどの追加設備が不要なことからキャリア(荷台)の容量を最大活用できる。今回使用した「サステオ」は、元々の車両の設備の変更が一切不要かつ、既存の給油施設でのつぎ足し給油についても通常通り行うことが可能なため、10トントラックの脱炭素化にとって重要なソリューションとなる。

特定荷主および特定輸送事業者が、HVO51%混合の「サステオ」を専用で車両に使用する場合、バイオ燃料の混合割合が過半を占めることとなり、改正省エネ法で提出が義務付けられている中長期計画書における「非化石エネルギー自動車」として報告することが可能となる。

またHVO51%混合の「サステオ」を使用することにより、CO2削減量を51%削減することが可能になり、より効率的に温室効果ガス排出量の削減に貢献でき、脱炭素化が促進されることが期待される。

「サステオ」の供給先は、バスやトラック、建設重機などを中心に拡大しており、これまでの供給実績は累計100件を超えている。

ユーグレナとナカノ商会は引き続き「サステオ」の普及拡大に向けた取り組みを推進し、さらなる環境負荷低減や脱炭素を目指す。