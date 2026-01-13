ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「もうMT作らないと思ってた」スバル WRX STI Sport#、待望の6MT搭載にSNS歓喜「熱い」「戻るわ」

スバル WRX STI Sport#に搭載される6速マニュアルトランスミッション
  • スバル WRX STI Sport#に搭載される6速マニュアルトランスミッション
  • スバル WRX STI Sport# プロトタイプ（東京オートサロン2026）
  • スバル WRX STI Sport シャープ（東京オートサロン2026）
  • スバル WRX STI Sport#
  • スバル WRX STI Sport シャープ（東京オートサロン2026）
  • スバル WRX STI Sport シャープ（東京オートサロン2026）
  • スバル WRX STI Sport シャープ（東京オートサロン2026）
  • スバル WRX STI Sport#

スバルテクニカインターナショナル（STI）は1月9日、「東京オートサロン2026」にてSTIコンプリートカー『WRX STI Sport#（シャープ）』を初公開した。2026年春頃、台数限定で販売される予定だ。この発表にSNSでは、「もうMT作らないと思っていた」「いい意味で期待を裏切るかも」など話題になっている。

【画像】スバル WRX STI Sport#

開発の背景には、水平対向ターボやAWDといった既存資産を活かし、「もっと気軽に愉しめるクルマをつくる」というスバルの内燃機関重視の姿勢がある。最大の特徴は、現行『WRX』日本仕様では初となる「6速マニュアルトランスミッション」の採用だ。駆動方式にはビスカスLSD付センターデフ方式AWDを採用し、クルマを操る根源的な楽しさと一体感を追求した。

スバル WRX STI Sport# プロトタイプ（東京オートサロン2026）スバル WRX STI Sport# プロトタイプ（東京オートサロン2026）

足回りには、STI独自のチューニングを施したZF製電子制御ダンパーと、ハイパフォーマンスタイヤ（ブリヂストン ポテンザ S007 245/35R19）を組み合わせ、高い走行安定性と応答性を確保。制動系にはゴールド塗装のbrembo製18インチブレーキ（フロント対向6ポット、リア対向2ポット）を採用し制動力を強化。さらにSTI製フレキシブルタワーバーやドロースティフナーを前後に配置することで、ドライバーの意思がダイレクトに伝わる操作感を実現している。

特別装備として、マットグレイ塗装の19インチアルミホイール、ブラック塗装の小型トランクスポイラー、STIロゴ入りRECARO製ウルトラスエードシートなどを採用。ボディサイズは全長4670mm×全幅1825mm×全高1465mm、車両重量1560kg。心臓部には2.4L水平対向直噴ターボ「FA24型」を搭載し、最高出力275PS（202kW）/5600rpm、最大トルク350N・m/2000-5200rpmを発揮する。

スバル WRX STI Sport シャープ（東京オートサロン2026）スバル WRX STI Sport シャープ（東京オートサロン2026）

WRX STI Sport#の発表にX（旧Twitter）では、「スバルもうMT作らないんかと思ってたわ 熱い」「いい意味で期待を裏切るかもしれん」「これは楽しみじゃな！」など、期待の声が多く寄せられている。

また、「多分、次はスバルに戻ると思う」といったコメントも見られ、スバルユーザーの復帰にも期待ができそうだ。

このほか、「MT用アイサイトもかなり実用性高し…欲しいなぁ」「従来のwrx stiと違って大人しめの立ち位置なのかな?」「先代よりスペックマイルドで楽しく乗れそう」と、新たなSTIモデルの走りを予想するコメントも寄せられ、盛り上がりを見せている。

《宗像達哉》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スバル WRX

STI スバルテクニカインターナショナル

スバル（ブランド、自動車）

東京オートサロン2026

東京オートサロン

口コミ記事

トピック

注目の記事

セダン

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES